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ВСУ захватили новые территории в Донбассе
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В ВСУ заявили о захвате новых территорий в Донбассе 

RT на русском 30 минут назад
Фото: © ministryofdefenceua / flickr.com
Украинские военные с августа увеличили полосу безопасности в районе проведения операции объединённых сил в Донбассе более чем на 10 кв. км. Об этом сообщил глава пресс-центра ООС Вячеслав Петровский.
«Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км», — сказал он в интервью «Обозревателю».
В августе командующий операцией Сергей Наев заявил, что ВСУ взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км.
В конце сентября сообщалось, что они также взяли хутор Вольный в Луганской области, однако в самопровозглашённой Луганской народной республике опровергли данную информацию.
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