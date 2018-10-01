ВСУ захватили новые территории в Донбассе

В ВСУ заявили о захвате новых территорий в Донбассе

Украинские военные с августа увеличили полосу безопасности в районе проведения операции объединённых сил в Донбассе более чем на 10 кв. км. Об этом сообщил глава пресс-центра ООС Вячеслав Петровский.

«Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км», — сказал он в интервью «Обозревателю».

В августе командующий операцией Сергей Наев заявил, что ВСУ взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км.

В конце сентября сообщалось, что они также взяли хутор Вольный в Луганской области, однако в самопровозглашённой Луганской народной республике опровергли данную информацию.