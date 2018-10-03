Трампа заподозрили в уклонении от уплаты налогов

NYT: Трамп обогатился, помогая отцу уклоняться от налогов в 1990-х

Она обращает внимание, что выявленные ею сведения противоречат заявлениям самого Трампа о самостоятельно заработанном капитале и почти полном отсутствии финансовой поддержки со стороны своего отца, девелопера Фреда Трампа . Глава Белого дома признавал, что брал у отца в долг $1 млн, но только один раз и вернул деньги с процентами. Однако результаты расследования The New York Times позволяют заключить, что президент стал миллионером в возрасте около восьми лет за счет средств, полученных от отца.

Как утверждает издание, еще в молодости Дональд Трамп совместно с родственниками учредил корпорацию специально для того, чтобы скрывать от налоговых органов США миллионы долларов, полученные безвозмездно от своих родителей. В ход шли необоснованные скидки на уплату налогов, преуменьшение истинной стоимости семейной бизнес-империи и снижение ставок налогообложения объектов недвижимости, переданных ему во владение.

Родители президента США, согласно публикации, за все время передали своим детям наличные средства и недвижимость на сумму более $1 млрд При установленной в США ставке в 55% положенный налог на завещанное имущество должен был составить минимум $550 млн На самом деле Трампы выплатили налог в $52,2 млн (по ставке около 5%), указывает газета. По ее оценке, налоговые органы США практически не чинили препятствия Дональду Трампу, периодически использовавшему схемы уклонения от налогов в 1990-х.

Обвинения на 100% ложны

Адвокат главы государства Чарльз Хардер в переданном The New York Times заявлении назвал публикацию полностью сфабрикованной. "Утверждения The New York Times о мошенничестве и уклонении от налогов являются на 100% ложными и крайне порочащими. Никто не мошенничал и не уклонялся от налогов. Факты, которыми газета обосновывает свои ложные обвинения, очень неточны", — заявил адвокат.

Он заверил, что Дональда Трамп поручал заниматься налогами родственникам и опытным специалистам, но "лично практически не имел отношения к данным делам". "Этими делами занимались другие члены семьи Трампа, которые, не являясь экспертами сами, полностью полагались на лицензированных профессионалов в целях обеспечения полного соблюдения законов", — добавил Хардер.

Брат президента страны Роберт Трамп опубликовал заявление от имени семьи следующего содержания. "Наш дорогой отец Фред Трамп умер в июне 1999 года. Наша любимая мать Мэри Энн Трамп умерла в августе 2000 года. Все подарки, облагаемые налогами поступления были задекларированы, а требуемые налоги уплачены. Служба внутренних доходов и налоговые власти штата Нью-Йорк закрыли дела об имуществе нашего отца в 2001 году, а нашей матери — в 2004 году. У нашей семьи нет дополнительных комментариев по поводу событий, произошедших порядка 20 лет назад, мы будем благодарны за уважение права на неприкосновенность личной жизни наших покойных родителей, да упокоится их душа с миром", — говорится в заявлении.

Как отмечает газета, она безрезультатно обращалась к президенту США за комментарием изложенных в статье сведений в течение нескольких недель. В ходе журналистского расследования сотрудники издания побеседовали с бывшими подчиненными Фреда Трампа, изучили более 100 тыс. страниц документов из открытых источников, включая ипотечные кредиты, договоры, отчеты о финансовой деятельности, судебные материалы. В распоряжение издания попали конфиденциальные документы, в том числе движения средств на банковских счетах, аудиторские записи, кассовые чеки, квитанции на оплату различных услуг. Газете не удалось добраться до налоговых деклараций самого президента США и сделок его компаний и фондов в США и за их пределами.

О миллиардах Трампа

72-летний Дональд Трамп, фигурирующий в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет, во время предвыборной гонки в США заявлял, что его капитал превышает $10 млрд, однако эксперты неоднократно выражали сомнение на этот счет, утверждая, что его состояние гораздо меньше.

Состояние достоялось Трампу по наследству от отца, который начал строить дешевое жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп вовремя догадался сменить вектор развития бизнеса и переключиться на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. После победы на президентских выборах в США в позапрошлом году Трамп передал управление семейной компанией Trump Organization своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.