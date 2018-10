Трампа заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Президент США Дональд Трамп получил от бизнеса своего отца в области недвижимости не менее $413 млн за содействие в уходе от налогообложения в этой стране. С таким утверждением выступила во вторник по итогам своего журналистского расследования газета The New York Times

Она обращает внимание, что выявленные ею сведения противоречат заявлениям самого Трампа о самостоятельно заработанном капитале и почти полном отсутствии финансовой поддержки со стороны своего отца, девелопера Фреда Трампа . Глава Белого дома признавал, что брал у отца в долг $1 млн, но только один раз и вернул деньги с процентами. Однако результаты расследования The New York Times позволяют заключить, что президент стал миллионером в возрасте около восьми лет за счет средств, полученных от отца.

Родители президента США, согласно публикации, за все время передали своим детям наличные средства и недвижимость на сумму более $1 млрд При установленной в США ставке в 55% положенный налог на завещанное имущество должен был составить минимум $550 млн На самом деле Трампы выплатили налог в $52,2 млн (по ставке около 5%), указывает газета. По ее оценке, налоговые органы США практически не чинили препятствия Дональду Трампу, периодически использовавшему схемы уклонения от налогов в 1990-х.

Обвинения на 100% ложны

Адвокат главы государства Чарльз Хардер в переданном The New York Times заявлении назвал публикацию полностью сфабрикованной. "Утверждения The New York Times о мошенничестве и уклонении от налогов являются на 100% ложными и крайне порочащими. Никто не мошенничал и не уклонялся от налогов. Факты, которыми газета обосновывает свои ложные обвинения, очень неточны", — заявил адвокат.