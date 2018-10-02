Петров из Германии открестился от дела Скрипалей

«Александр Петров, профиль на LinkedIn которого вы показываете и цитируете, не имеет ничего общего с подозреваемым Александром Петровым. У него только такое же имя», — рассказали в компании.

О работе «отравителя Скрипаля» сообщалось накануне. В СМИ появилась информация со ссылкой на предполагаемого преподавателя английского языка Петрова, что россиянин продает спортивное питание высокопоставленными чиновникам. Женщина отмечала, что в британский город Солсбери Петров вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым поехал из-за семинара для тех, кто занимается распространением спортпита.

В начале сентября британское правительство обвинило россиян Александра петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. Лондон заявлял, что мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена. Британская сторона считает, что они работают на российскую военную разведку.