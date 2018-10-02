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Петров из Германии открестился от дела Скрипалей
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Петров из Германии открестился от дела Скрипалей 

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Фото: скриншот страницы LinkedIn
Александр Петров, занимающийся продажей спортивного питания Natural Mojo, не имеет никакого отношения к своему полному тезке, которого Великобритания считает одним из подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель компании Natural Mojo Джанин Гриффель.
«Александр Петров, профиль на LinkedIn которого вы показываете и цитируете, не имеет ничего общего с подозреваемым Александром Петровым. У него только такое же имя», — рассказали в компании.
О работе «отравителя Скрипаля» сообщалось накануне. В СМИ появилась информация со ссылкой на предполагаемого преподавателя английского языка Петрова, что россиянин продает спортивное питание высокопоставленными чиновникам. Женщина отмечала, что в британский город Солсбери Петров вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым поехал из-за семинара для тех, кто занимается распространением спортпита.
В начале сентября британское правительство обвинило россиян Александра петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. Лондон заявлял, что мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена. Британская сторона считает, что они работают на российскую военную разведку.
В своем интервью Петров и Боширов опровергли связь со спецслужбами и заявили, что приехали в страну как туристы. После этого в СМИ появилась информация, что под именем Руслана Боширова скрывается сотрудник российской военной разведки, полковник Анатолий Чепига. Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергает.
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