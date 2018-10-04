Отравители Скрипаля следили за ним неделями, заявил журналист

Группа предполагаемых отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля включала двух-трех человек, за жертвой могли вести наблюдение несколько месяцев, а вдобавок отравителям были нужны водитель и человек, который бы стоял "на стреме" во время нанесения яда, считает автор книги Skripal Files, журналист британской телерадиокорпорации Би-би-си Марк Урбан

Книга Skripal Files, написанная Урбаном по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ летом 2017 года, появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и упоминается о том, что тот не думал об угрозе для него со стороны России

"В группе… злоумышленников было два или три человека, а за самим Скрипалем, возможно, велось предварительное наблюдение, чтобы определить привычки и образ жизни… Подготовка к операции заняла, вероятно, недели или месяцы", — пишет Урбан в книге.

Автор рассказывает о том, как следствию удалось установить главных подозреваемых.

"Следствие сузило круг подозреваемых до нескольких человек, прибывших в страну непосредственно перед отравлением и покинувших Британию на следующий день. Группа (предполагаемых отравителей) нуждалась в человеке, который бы вел наблюдение во время использования "Новичка", другой человек, возможно, вел автомобиль, вывозя их (предполагаемых отравителей)", — говорится в книге.

"След загрязнения и маршруты передвижения Скрипаля перед их (предполагаемых отравителей) приездом в город позволили полиции сузить круг подозреваемых до пары временных окон, в которые злоумышленник мог бы подойти к входной двери (дома Скрипаля)", — пишет журналист.

Урбан отмечает, что следователи изучили личности всех, кто находился в то время недалеко от дома Скрипаля в Солсбери.

"К началу июня следствие установило личности 2,5 человек и проверило 14 тысяч автомобилей. Для определения причастных следствие к июлю сфокусировалось на тех, кто покинул страну вскоре после инцидента", — говорится в книге.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.