Эрдоган решил помириться с ФРГ

Эрдоган заявил об окончании болезненного периода в отношениях с ФРГ

«Уверен, что мой государственный визит в Германию будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами. Болезненный период в наших отношениях остался позади», — написал Эрдоган в Twitter.

Он отметил близкие позиции Анкары и Берлина по урегулированию сирийского кризиса, а также высокий уровень экономических связей. Так, по его словам, за последние семь месяцев рост взаимного торгового оборота превысил 13%.