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Эрдоган анонсировал новый саммит по Сирии
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Эрдоган анонсировал новый саммит по Сирии 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Турция расширит сеть наблюдательных постов в северной части Сирии, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. При этом, турецкие военные продолжат сотрудничать с Россией в борьбе с террористами, что будет обсуждаться на предстоящем саммите.
Президент Турции также заявил, что осенью в Стамбуле пройдет отдельный саммит по ситуации в Сирии с российским участием. Однако, по мнению Эрдогана, конфликт в Сирии должен разрешиться в обход официального Дамаска, заявил он на съезде правящей партии «Справедливость и развитие». Об этом сообщает «Политэксперт».
Как писал News.ru, 17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15−20 километров. Контроль в ней будут осуществлять патрульные группы двух государств. Как было заявлено на встрече, Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного урегулирования ситуации в Сирии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о начале вывода боевиков из Идлиба.
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