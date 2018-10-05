В ДНР семьи погибших ополченцев избавили от платежей ЖКХ

В ДНР семьи погибших ополченцев освободили от коммунальных платежей

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон, предусматривающий освобождение семей погибших ополченцев от оплаты коммунальных платежей.

"На рассмотрение Народного совета выносится проект закона о соцзащите семей лиц, погибших при защите республики. Проектом закона устанавливается, что один из членов семьи погибшего при защите от агрессии со стороны ВСУ имеет право на получение льготы в виде освобождения от уплаты коммунальных услуг", — сказал во время выступления в парламенте Олег Ванин — исполняющий обязанности представителя главы ДНР в Народном совете.

Законопроект был поддержан большинством депутатов и принят в двух чтениях.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.