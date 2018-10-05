В ДНР семьи погибших ополченцев избавили от платежей ЖКХ

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В ДНР семьи погибших ополченцев освободили от коммунальных платежей 

РИА Новости + ещё 9 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон, предусматривающий освобождение семей погибших ополченцев от оплаты коммунальных платежей.
"На рассмотрение Народного совета выносится проект закона о соцзащите семей лиц, погибших при защите республики. Проектом закона устанавливается, что один из членов семьи погибшего при защите от агрессии со стороны ВСУ имеет право на получение льготы в виде освобождения от уплаты коммунальных услуг", — сказал во время выступления в парламенте Олег Ванин — исполняющий обязанности представителя главы ДНР в Народном совете.
Законопроект был поддержан большинством депутатов и принят в двух чтениях.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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