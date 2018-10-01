Макрона высмеяли за неприличный жест

Макрона высмеяли за фото с темнокожими мужчинами

Франция. Французская общественность подвергла резкой критике своего президента Эммануэля Макрона за фото с темнокожими молодыми людьми, сообщает Sputnik

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY— Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г. Скандальные фото были сделаны во время поездки президента на остров Сен-Мартен в Карибском море, который пострадал от урагана "Ирма" в прошлом году.

Наибольший резонанс вызвала серия фотографий Макрона с наполовину раздетыми темнокожими молодыми людьми. На одном из фото один из них показал на камеру средний палец.

На другой фотографии Макрон разговаривает с другим молодым человеком. Как гласит подпись под ним, мужчина говорит президенту Франции, что он раньше был вором и совсем недавно вышел из тюрьмы. В ответ на это Макрон посоветовал ему забыть свое прошлое и помогать с восстановлением острова.

Реакция пользователей соцсети не заставила себя ждать.

"Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким", — пишет Robert Menard.

"Еще фотографии в семейном альбоме Макрона", — иронизирует пользователь Françoise MINUIT.

"Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он — президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением", — недоумевает Gabriel Robin.

"Мы касаемся дна! Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать свой пост", — добавляет Karim Ouchikh.