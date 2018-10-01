Макрона высмеяли за неприличный жест

Французская общественность подвергла резкой критике своего президента Эммануэля Макрона за фото с темнокожими молодыми людьми, сообщает Sputnik Франция.
Скандальные фото были сделаны во время поездки президента на остров Сен-Мартен в Карибском море, который пострадал от урагана "Ирма" в прошлом году.
« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY— Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г.
Наибольший резонанс вызвала серия фотографий Макрона с наполовину раздетыми темнокожими молодыми людьми. На одном из фото один из них показал на камеру средний палец.
На другой фотографии Макрон разговаривает с другим молодым человеком. Как гласит подпись под ним, мужчина говорит президенту Франции, что он раньше был вором и совсем недавно вышел из тюрьмы. В ответ на это Макрон посоветовал ему забыть свое прошлое и помогать с восстановлением острова.
Реакция пользователей соцсети не заставила себя ждать.
"Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким", — пишет Robert Menard.
"Еще фотографии в семейном альбоме Макрона", — иронизирует пользователь Françoise MINUIT.
"Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он — президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением", — недоумевает Gabriel Robin.
"Мы касаемся дна! Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать свой пост", — добавляет Karim Ouchikh.
"Ты должны вести себя правильно. Не называйте меня Ману, а говорите "господин президент", — шутит Valerie Boyer.