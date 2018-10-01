Северная и Южная Кореи разминируют границу

Военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 1 октября.

По заявлению южнокорейского министерства обороны , военные приступили к демонтажу наземных мин в демилитраризованной зоне Панмуджон. Взрывные устройства уберут в течение 20 дней.

Как передавало Associated Press, южнокорейские саперы разминировали уже два участка пограничной зоны. На какой стадии разминирования находится северокорейская сторона, не уточняется.