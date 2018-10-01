Ещё
Северная и Южная Кореи разминируют границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная и Южная Кореи разминируют границу 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Ahn Young-joon / AP
Военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 1 октября.
По заявлению южнокорейского министерства обороны, военные приступили к демонтажу наземных мин в демилитраризованной зоне Панмуджон. Взрывные устройства уберут в течение 20 дней.
Как передавало Associated Press, южнокорейские саперы разминировали уже два участка пограничной зоны. На какой стадии разминирования находится северокорейская сторона, не уточняется.
Отмечается, что договоренность убрать взрывные устройства из демилитаризованной зоны была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем главы государств также договорились о соединении сети железных дорог двух государств. Кроме того северокорейский лидер Ким Чен Ын и его коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбёне, сообщал «Коммерсантъ».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым6
Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля288
Горячая военнослужащая разделась для календаря13
В США российскую Х-35У не приняли «за чистую монету»165
Звезду «Интернов» разыскивает полиция17
Видео
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:28
Иран нанес ракетные удары по Сирии
Армия В мире
00:28
Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
Армия
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:32
Звезду «Интернов» разыскивает полиция
Шоу-бизнес
01:33
Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля
Политика
00:57
Британия отказалась выдавать России банкира
Политика
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
04:43
Отдых в Турции стремительно дорожает
Общество Путешествия
03:00
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение