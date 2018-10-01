После скандала выбрали новую «Мисс Украина»

Оскандалившейся «Мисс Украина» нашли замену

Титул «Мисс Украина-2018» перешел от оскандалившейся Вероники Дидусенко 19-летней Леониле Гузь. Об этом сообщает ТСН.

Неделю назад организационный комитет «Мисс Украина » лишил титула Веронику Дидусенко из-за нарушения ею правил конкурса красоты. Девушка предоставила организаторам недостоверные сведения о том, состояла ли когда-либо в официальном браке, а также о том, имеет ли детей. И то, и то другое запрещено правилами конкурса.

24 сентября оргкомитет «Мисс Украина» сообщал, что новая победительница конкурса будет в ближайшее время выбрана решением жюри. Минувшим вечером ею стала 19-летняя представительница Херсонской области Леонила Гузь.

В декабре она представит Украину на конкурсе красоты «Мисс Мира», финал которого пройдет в китайской провинции Хайнань.

Тем временем лишенная титула Вероника Дидусенко на прошлой неделе провела пресс-конференцию, в ходе которой, извинившись за недостаточную «откровенность», заявила, что запрет участницам конкурса иметь детей является дискриминационным.