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Трамп заявил о «низком IQ» демократов
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Трамп заявил о «низком IQ» своих политических оппонентов 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Миннесоте, что избирателям не следует отдавать голоса демократам на промежуточных выборах, так как некоторые из них обладают "низким IQ". Выступление Трампа опубликовано в его твиттере.
Во время выступления Трамп сказал своим сторонникам, что в случае победы демократов на промежуточных выборах член палаты представителей США Максин Уотерс может возглавить комитет по финансовым услугам. Президент посчитал, что она не подходит для этой должности из-за "низкого IQ".
"Я хочу, чтобы вы перестали голосовать за радикальных демократов", — заключил Трамп.
Ранее Трамп уличил "фейковые СМИ" в неверном толковании его отношения к России и КНДР.
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