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В США женщин обязали делать начальниками
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В Калифорнии женщин обязали делать начальниками 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Компании в американском штате Калифорния обязали включать женщин в состав совета директоров. Соответствующий закон подписал губернатор Джерри Браун, передает New York Post.
Закон касается публичных компаний. Согласно нововведению, к концу 2019 года во всех подобных фирмах, базирующихся в Калифорнии, в составе совета директоров должна быть как минимум одна женщина. Через три года в зависимости от размеров совета их число необходимо увеличить до трех.
За первое нарушение могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч долларов, за последующие — 300 тысяч. Кроме того, штраф в 100 тысяч долларов грозит и тем компаниям, которые в принципе не сообщат о составе директоров.
Браун отметил, что у закона есть потенциальные недостатки, которые могут помешать его реализации, однако выразил уверенность в его пользе.
По мнению автора законопроекта, местного сенатора Ханны-Бет Джэксон, приход женщин в советы директоров сделает компании более успешными. Кроме того, это поможет улучшить ситуацию с сексуальными домогательствами. Она также уверена, что женщины зачастую лучше справляются с мультизадачностью и совместной работой.
Противники закона отмечают, что его будет крайне сложно реализовать. Кроме того, он нарушает конституционные запреты на дискриминацию.
Штат стал первым в США, в котором установлена подобная норма. Такие меры уже действуют в ряде других стран мира, в том числе в Норвегии и во Франции. Отмечается, что в Калифорнии не менее четверти компаний не имеют женщин в составе совета директоров.
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