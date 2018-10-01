Историческая трагедия Польши: как она снова рискнула ввязаться в конфликт с Россией?

Гуаньча, (Китай) пытается понять, почему Польша не учится на своих ошибках и снова ввязывается в конфликт. Польша всегда была недовольна своим положением, а именно тем, что страна со всех сторон зажата сильными державами. В будущем положение Польши будет определяться стратегией выживания и балансирования между Россией Германией , она всегда будет находиться в зависимости от более сильной державы. Изданиепытается понять, почему Польша не учится на своих ошибках и снова ввязывается в конфликт.

В последнее время Польша начала проводить «чистку» среди дипломатов, проходивших обучение в России. Растет напряжение в отношениях между Россией и Польшей. Как бы зажатая между крупными державами Запада и Востока Польша является типичным представителем многочисленных восточноевропейских стран, а ее судьба полна горестей и невзгод. В данной статье мы беремся проанализировать то, как Польша пришла к нынешней позиции касательно внешней политики: «противостояние России, опора на Германию и поддержка США ».

Если мы посмотрим на современную карту Европы, то увидим, что Польша — самое крупное государство Восточной Европы. На западе она граничит с Германией, на юге — с Чехией Словакией , на востоке — с Белоруссией Украиной . На северо-востоке Польша также имеет общую границу с Литвой . Северная и две трети западной части Польши имеют выход в Балтийское море. Одна треть западной границы Польши соприкасается с российским эксклавом Калининградом

Название страны — Польша — произошло от названия племени, которое ранее населяло эту территорию — поляне, «жители полей». То, что рельеф территории Польши является равнинным, во многом определило судьбу страны. С одной стороны, это создало благоприятные возможности для развития страны, а с другой — сделало ее более уязвимой для нападения со стороны соседей.

Как и большинство восточноевропейских государств, Польша занимает слабую, второстепенную позицию на международной арене, долгое время она была зажата между Россией и Германией. Поляки в большинстве своем исповедуют католицизм, как и немцы. Однако в этническом и языковом плане поляки ближе к русским. Посвятивший себя исследованию Восточной Европы профессор Кун Ханьбин в своей книге «История Восточной Европы» отмечает:

«Германия и Россия могут придавать сколько угодно много значения их схожести с Польшей, однако для Польши — это всего лишь комедия. Если посмотреть на ход истории, то можно увидеть настоящую трагедию — когда эти страны обращали внимания лишь на различия».

В прошлом был период, когда Польша играла роль гегемона Восточной Европы. Однако вслед за подъемом России и Германии она стала ареной, где столкнулись интересы этих двух государств.

Польское государство сформировалось примерно в X веке. В период правления династии Пястов (X век — 1370 г.) Польша объединилась, что заложило основу для её формирования как сильного восточноевропейского государства. При династии Ягеллонов (1385-1572 гг.) Польша и Литва заключили Кревскую унию, а впоследствии оба государства были объединены, в результате чего Польша стала сильнейшей восточноевропейской державой. Тогда ее владения включали современную Польшу, Литву, Украину, Белоруссию, а ее совокупная площадь достигала 550 тыс. кв. км. По размеру территории среди европейских государств она уступала только царской России.

С конца XVI по первую половину XVII вв. благодаря тому, что она заняла выигрышное положение в отношениях с Российской империей, Польша продолжила расширять свою территорию, которая достигла почти 1 миллиона квадратных километров.

XVI в. стал временем политического, экономического и культурного развития Польши, этот период можно по праву назвать золотым веком в жизни страны. Это лучшая страница в истории Польши и основа патриотических чувств поляков к своей стране. Среди великих научных изобретений той эпохи, с которыми каждый из нас хорошо знаком — гелиоцентрическая система мира Коперника. Его научное открытие стало отражением высокого уровня естественно-научных исследований Европы того времени.

Во второй половине XVII века Польское государство постепенно приходило в упадок, за примерно пятидесятилетний период оно пережило военные столкновения с Украиной, Россией, Швецией Турцией , обстановка как внутри страны, так и за рубежом все более накалялась.

Во второй половине XVIII века Российская и Австрийская империи и Прусское королевство произвели три раздела Речи Посполитой: в 1772 году Польша лишилась половины своего населения и одной трети территории; в 1793 году она уступила часть Литвы, Белоруссии и Западной Украины России, Пруссии отошли города Гданьск Торунь ; третий раздел произошел в 1795 году, в результате чего Польское государство было окончательно разделено между Россией, Пруссией и Австрией , самая большая восточноевропейская страна просто исчезла с карты.

При третьем разделе Польши ведущая роль принадлежала России и Пруссии. России удалось ухватить самый большой кусок — она получила 62% территории Польши. Что касается России, то только справившись с Польшей можно было создать надежный тыл для наступления на север, юг и запад. Исследователи отмечают, что история Польши XVIII веке — это в основном история ее угнетения и порабощения русскими.

Трагическая судьба Польши стала легче лишь после окончания Первой мировой войны. В 1918 году Польша восстановила свою целостность. Ее восстановление стало возможным в значительной степени благодаря революции в России и распаду крупнейших империй: Германской и Австро-Венгерской.

Страны Антанты, исходя из соображений собственной выгоды, признали независимость Польши. В этом процессе особую роль сыграл президент Вильсон.

Хотя даже Польша и восстановила свою территориальную целостность, однако геополитические притязания на нее Германии и Советского союза никуда не исчезли. Как Польше выжить в противостоянии между двумя великими державами — это вопрос, который так и не потерял своей актуальности.

В борьбе за возврат утраченных территорий в послевоенные годы Польша надеялась, что удастся вернуться к границам, которые существовали до 1772 г., и снова получить контроль над Белоруссией и Украиной.

На Западном фронте Польша обратилась к Великобритании, Франции и США с просьбой оказать давление на Германию и поддержать ее территориальные притязания. Однако в итоге, Версальский мирный договор не смог полностью удовлетворить все ее требования. Это вызывало беспокойные настроения в Польше, враждебные чувства к Германии еще больше обострились.

На Восточном фронте Польша была не удовлетворена решением стран Антанты определить западные польские границы исходя из этнического принципа и в 1920 году развязала войну с Советским Союзом, попытавшись захватить Украину, и в итоге потерпела поражение. В конце концов, Польша и Советский Союз пришли к компромиссу: признавалась независимость Украины и Белоруссии, Польше отошли только Западная Украина и Западная Белоруссия.

Соглашения о границах, заключенные между Польшей и Германией и между Польшей и СССР, были довольно хрупкими. Вслед за возрождением Германии и укреплением мощи Советского Союза две державы с абсолютно разными социальными строями произвели четвертый раздел Польши.

В августе 1938 года СССР и Германия заключили договор о ненападении, а также заключили тайную договоренность о разделе Польши на сферы влияния.

1 сентября 1939 года Германия совершила нападение на Польшу. 17 дней спустя Советский Союз объявил, что Польша как целостное государство прекратила свое существование, и ввел свои войска под знаменем защиты Белоруссии и Украины. Не прошло и месяца как Польша была полностью разделена.

На территории, оккупированной Германией, Гитлер начал проводить политику геноцида. Вместе с тем, Советский Союз также установил жесткую систему управления в Польше. Важнейшим прецедентом стал Катынский расстрел — убийство по приказу советского правительства более 20 тысяч польских военнопленных. Тема Катынского расстрела долгое время осложняла российско-польские отношения. Бывший президент Польши Лех Качиньский погиб в авиакатастрофе, когда он летел в 2010 году в Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Катынского расстрела. Нынешний президент Польши Анджей Дуда придерживается мнения, что авиакатастрофа — это предумышленное убийство, тщательно спланированное российской стороной.

Возвращаясь к нити рассказа, одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало то, что восточноевропейские страны в основном попали в сферу влияния СССР. Это коренным образом изменило положение стран Восточной Европы: отныне их судьба определялась внутренней и внешней политикой Советского Союза.

В начале 1950-х годов в восточноевропейских странах была введена модель управления по типу советской. Помимо Югославии, все эти страны ориентировались на Советский Союз, а последний установил тотальный контроль над Восточной Европой.

После смерти Сталина и состоявшегося в 1956 году XX съезд КПСС поляки начали стремиться к выходу из-под контроля Советского Союза и достижению независимости. В июне 1956 года в Польше впервые после окончания Второй мировой войны началось крупномасштабное антисоветское движение. Демонстранты, выкрикивавшие патриотические лозунги, вызвали огромное неудовольствие в Москве, и Советский Союз ужесточил контроль над Польшей.

В начале 1968 года польское правительство под давлением Советского союза запретило драматический спектакль, посвященный тирании Царской России против Польши, что вызвало новую волну протеста среди поляков. Хотя протест и был подавлен, однако этот инцидент еще сильнее углубил разрыв между Польшей и Советским Союзом.

Горбачев, занявший пост Генерального Секретаря ЦК КПСС в 1985 году, начал всестороннее переосмысление внешней политики Советского Союза, были выдвинуты новые внешнеполитические концепции. Касательно восточноевропейских стран — предполагалось строить отношения с ними по новой модели, в основе которой находились принципы равенства и взаимной выгоды стран, поощрения их ухода от советской модели управления и поиска ими собственного пути развития. Одновременно с уступками со стороны Советского Союза западные страны во главе США усилили проникновение в Восточную Европу, призывая страны к единению с Западом, борьбе против коммунизма и способствуя политической и экономической перестройки в восточноевропейских странах. В данных обстоятельствах Польша стала первой страной, которая вызвала эффект домино.

После разрыва с Советским Союзом Польша, исходя из экономических интересов и соображений безопасности, стремительно пошла на сближение с Западом. С одной стороны, Польше была необходима поддержка Запада для развития экономики. Евросоюз , с его широким рынком и значительными объёмами помощи, стал предпочтительным выбором. Согласно статистике, Польша с момента вступления в ЕС получила более 230 миллиардов евро помощи. Ее социально-экономическое развитие теперь уже тесно связано с развитием других стран Евросоюза.

Одновременно с развитием экономики, восточноевропейским странам необходимо ощущение безопасности, которое создает присутствие НАТО . После распада СССР Россия, хотя и перестала вмешиваться во внутреннюю политику восточноевропейских стран, однако став крупной евразийской державой, она не может допустить того, чтобы Запад путем вмешательства в вопросы безопасности и интересы стран Восточной Европы, превратил ее в свой форпост.

Некоторые восточноевропейские страны и, в частности, Польша на протяжении своей истории неоднократно подвергались агрессии со стороны России. У этих стран действия Москвы вызывают тревогу и опасения. То, что в 2014 году Россия ввела свои войска в Крым и на Западную Украину, вызывает большую настороженность у Польши и других стран. Одна за другой они начали обращаться к США с просьбами ввести дополнительный военный контингент в Восточную Европу и в акваторию Балтийского моря. Они опасались, что Евросоюз поддастся давлению России, тем самым повторив ошибки прошлого.

Одновременно с противостоянием России Польша также затаила обиду на крупные западные державы, особенно на Германию. Она выражает протест против ограничения членами Евросоюза суверенитета других стран, в особенности против Германии, которая пытается взять под свой контроль страны Восточной Европы.

Сейчас польская Партия права и справедливости придерживается мнения, что в эпоху перемен в Восточной Европе Польше, для того чтобы стать частью Западного мира, пришлось признать господство Западной Германии (ФРГ). Она была вынуждена пойти на уступки в том, что касалось государственных интересов и национальных чувств. И сейчас пришло время все это исправить.

На фоне брексита наметился подъем подобных настроений и в других страна, например, Франции, Италии, Нидерландах. Однако это может привести к укреплению позиций Германии в Евросоюзе, что крайне невыгодно для Польши. Польша считает себя великой европейской державой, но Германия с насмешкой воспринимает подобные притязания Польши и относится к ней как к стране второго сорта. Она критикует Польшу за то, что та, находясь в Евросоюзе, преследует лишь свои эгоистические интересы.

Ещё большее беспокойство Варшавы вызывает то, что Россия и Германия находятся в особых отношениях. Несмотря на значительное ухудшение отношений между Москвой и Западом, Германия всё же избегает крайностей. Россия и Германия, невзирая на протест со стороны США и европейских стран, принялись за строительство газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток — 2»). Это идет полностью вразрез со стремлением Польши уменьшить зависимость ЕС от поставок российских энергоресурсов.

Помимо этого, Венгрия, также восточноевропейская страна, после вступления Орбана в должность премьер-министра стала прилагать большие усилия для налаживания дружественных отношений с Россией. Для Польши «беда не приходит одна» — даже страна к югу от неё, Венгрия, начала укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

Перед лицом давления со стороны России и Германии вступление Трампа в должность президента США стало надеждой на улучшение ситуации.

Поляки положительно относятся к Соединенным Штатам. Трамп и Дуда, можно сказать, «естественные союзники», их обоих отличают сильные национальные чувства. Они оба считают, что с их странами обошлись несправедливо, имеют общественную поддержку со стороны народа, испытывают неприязнь к системе ценностей, пропагандируемых пропекинскими партиями. Кроме того, Вашингтон и Варшава придерживается схожих позиций по вопросам о ЕС, торговле, иммиграции, энергетике (они настроены против проекта «Северный путь — 2»), военным расходам на содержание армии НАТО.

По вышеперечисленным вопросам между США и Германией существуют глубокие противоречия. Укрепление отношений между США и Польшей может снизить роль, которую Германия играет в Евросоюзе, а также негативно сказаться на её притязаниях на контроль над странами Восточной Европы.

На этом фоне в июле прошлого года Трамп впервые приехал с официальным визитом в Европу, причем первой страной, которую он посетил, стала Польша, что, несомненно, является важным знаком. Поляки со всеми почестями встретили президента Трампа, однако два дня спустя, когда он прибыл в немецкий город Гамбург, его встретили толпы протестующих. По мнению Варшавы, это своего рода манифест, который показывает Германии: хотя Польша и оказалась «зажата» между другими странами, однако она не находится в изоляции; пусть даже ее экономика находится в зависимости от ЕС, все-таки ей не придется преклоняться перед Берлином.

Позиция Польши: «противостояние России, опора на Германию и поддержка США» — разумеется, имеет свои скрытые угрозы. Кроме того, лидеры США и России стремятся к компромиссу. Пока сложно сказать, насколько компромисс вероятен. Если США и Россия пойдут на взаимные уступки, очень вероятно, что окажутся затронуты интересы стран Восточной Европы. В таком случае, Польша окажется в затруднительном положении, ей снова придется обратиться за помощью к Германии, и цена этой помощи, несомненно, будет очень высока.

Тем не менее Польша — это всего лишь небольшое государство, которое играет второстепенную роль. Ее существование и развитие в любом случае будут определяться отношениями между Россией, Западом и США — так сложилось исторически.

Перед лицом таких сложных обстоятельств Польша, которая вновь обрела национальное достоинство, пока не может найти оптимальный путь развития.

В будущем на протяжении достаточно длительного времени положение Польши будет определяться стратегией выживания и балансирования между Россией и Германией, она будет находиться в зависимости от более сильной державы (в данный момент США).