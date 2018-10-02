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Дуда подшутил над Трампом
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Дуда подшутил над Трампом отредактированным в фотошопе снимком 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: The White House
Президент Польши Анджей Дуда подшутил над Дональдом Трампом, разместив отредактированное в фотошопе совместное фото. Фотография опубликована на официальной странице Дуды в Twitter.
Ранее совместное фото двух президентов, на котором они подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, стало поводом для критики и насмешек польской общественности. На этом снимке Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Польского президента обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну.
На отредактированном фото президенты поменялись местами. Дуда сидит за рабочим столом американского президента, а Трамп стоит возле него.
Дуда опубликовал эту фотографию, отметив победу сборной Польши по волейболу над командой США в полуфинале чемпионата мира.
"Мне пишут, что вчерашняя победа "бело-красных" (сборной Польши — ред.) в полуфинале чемпионата мира по волейболу привела к повороту в отношениях Польши и США. В доказательство этому мне прислали это фото. Я упал со смеху", — написал Дуда под фотографией.
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