Дуда подшутил над Трампом отредактированным в фотошопе снимком

Ранее совместное фото двух президентов, на котором они подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, стало поводом для критики и насмешек польской общественности. На этом снимке Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Польского президента обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну.

На отредактированном фото президенты поменялись местами. Дуда сидит за рабочим столом американского президента, а Трамп стоит возле него.

Дуда опубликовал эту фотографию, отметив победу сборной Польши по волейболу над командой США в полуфинале чемпионата мира.

"Мне пишут, что вчерашняя победа "бело-красных" (сборной Польши — ред.) в полуфинале чемпионата мира по волейболу привела к повороту в отношениях Польши и США. В доказательство этому мне прислали это фото. Я упал со смеху", — написал Дуда под фотографией.