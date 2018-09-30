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Премьер Македонии высказался о курсе страны
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Премьер Македонии заявил, что страна продолжает движение по европейскому пути 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев заявил в воскресенье, что страна продолжает движение по европейскому пути. Об этом премьер сказал в ходе пресс-конференции в Скопье.
"Граждане и институции провели мирный день референдума, Македония и граждане показали, что они являются частью европейской семьи, проголосовали достойно и свободно. Каждый гражданин принял решение по собственному убеждению, референдум — это инструмент, с помощью которого решают только те, кто идет на голосование", — подчеркнул Заев.
Как отметил премьер-министр, успех является общим для страны и всех граждан, независимо от бойкота "Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ).
"Я ожидаю, что подавляющее большинство граждан, которые проголосовали, выбрали европейский путь. Голос граждан, воля тех, кто голосовал, должна стать политическим решением в парламенте, — отметил премьер. — Я ожидаю, что депутаты ВМРО-ДПМНЕ будут уважать решение большинства граждан, если нет, то другой инструмент — это досрочные выборы".
В ходе народного волеизъявления проходило голосование более чем на 3 тыс. избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"
Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.
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