Ещё
Евросоюз возмутился сравнением с СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По британскому министру дали «ответный залп» за сравнение ЕС с СССР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 38 3 часа назад
Европейский союз жестко ответил на слова британского министра иностранных дел Джереми Ханта, сравнившего членство в ЕС с «советской оккупацией». Так, официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас посоветовал Ханту «иногда открывать учебник истории», пишет The Independent.
В статье издания говорится, что Европейская комиссия «дала ответный залп» по министру иностранных дел Великобритании.
«При всем уважении, хотелось бы сказать, что нам всем — особенно министрам иностранных дел — было бы полезно иногда открывать учебник истории», — приводит его слова The Independent.
Кроме того, Ханта раскритиковали высокопоставленные британские дипломаты и представители стран — членов Евросоюза, «оккупированных в прошлом Советским Союзом». Так, латвийский посол в Лондоне Байба Браже заявила, что ЕС, в отличие от СССР, «принес процветание, равенство, экономический рост и уважение», передает ИноТВ содержание статьи британского издания.
Еврокомиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов литовец Витянис Андрюкайтис рассказал Ханту, что родился в «советском лагере» и его «несколько раз в жизни сажал в тюрьму КГБ».
Бывший постоянный заместитель министра иностранных дел страны Питер Рикеттс назвал слова Ханта «чушью, недостойной главы британского МИДа», а преемник Рикеттса в должности Саймон Фрейзер посчитал, что Ханту «поразительным образом изменил здравый смысл».
The Independent ожидает «гневной» реакции на слова Ханта во многих странах. Вместе с тем, указывает издания, Лондон в период Brexit нуждается в союзниках.
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна со своим министром иностранных дел по поводу сравнения ЕС с СССР.
Напомним, Джереми Хант заявлял, что Евросоюз, препятствуя выходу стран из своего состава, уподобляется Советскому Союзу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ОБСЕ обнаружила украинские комплексы «Бук» в Донбассе Климкин увидел вызов для нацбезопасности Украины в раздаче венгерских паспортов Митингующие вошли на прилегающую к парламенту Армении территорию
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии925
Кремль ответил на угрозу США сбивать ракеты России
Актер Пашинин пригрозил самоубийством
Норвежская делегация признала Крым российским
В США оценили преимущества отсталости России
Видео
00:42
В Аргентине спасли горбатого кита
В мире
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение