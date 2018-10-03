Евросоюз возмутился сравнением с СССР

По британскому министру дали «ответный залп» за сравнение ЕС с СССР

Европейский союз жестко ответил на слова британского министра иностранных дел Джереми Ханта, сравнившего членство в ЕС с «советской оккупацией». Так, официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас посоветовал Ханту «иногда открывать учебник истории», пишет The Independent

«При всем уважении, хотелось бы сказать, что нам всем — особенно министрам иностранных дел — было бы полезно иногда открывать учебник истории», — приводит его слова The Independent.

Кроме того, Ханта раскритиковали высокопоставленные британские дипломаты и представители стран — членов Евросоюза, «оккупированных в прошлом Советским Союзом». Так, латвийский посол в Лондоне Байба Браже заявила, что ЕС, в отличие от СССР, «принес процветание, равенство, экономический рост и уважение», передает ИноТВ содержание статьи британского издания.

Еврокомиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов литовец Витянис Андрюкайтис рассказал Ханту, что родился в «советском лагере» и его «несколько раз в жизни сажал в тюрьму КГБ».

Бывший постоянный заместитель министра иностранных дел страны Питер Рикеттс назвал слова Ханта «чушью, недостойной главы британского МИДа », а преемник Рикеттса в должности Саймон Фрейзер посчитал, что Ханту «поразительным образом изменил здравый смысл».

The Independent ожидает «гневной» реакции на слова Ханта во многих странах. Вместе с тем, указывает издания, Лондон в период Brexit нуждается в союзниках.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна со своим министром иностранных дел по поводу сравнения ЕС с СССР.

Напомним, Джереми Хант заявлял, что Евросоюз, препятствуя выходу стран из своего состава, уподобляется Советскому Союзу.