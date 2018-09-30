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Великобританию пообещали очистить от русских шпионов
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Великобританию пообещали очистить от русских шпионов 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал в скором времени покончить с сетью агентов ГРУ на своей территории. Об этом он заявил на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме, передает Reuters.
«У Великобритании есть простое послание Кремлю: если вы попытаетесь запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена за это всегда будет очень высока», — отметил Хант.
В марте британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они утверждали, что Скрипаль был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР.
Позднее Организация по запрещению химоружия не смогла подтвердить происхождение токсина. В начале сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.
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