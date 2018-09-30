«Канцлера не поддерживают даже в её партии»

С чем связано падение популярности блока Меркель в Германии

Возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель политический блок ХДС/ХСС установил новый антирекорд популярности. По данным последнего соцопроса, если бы выборы в бундестаг состоялись 7 октября, лишь 27% избирателей отдали бы свои голоса за правящую фракцию. На этом фоне растёт поддержка правой партии «Альтернатива для Германии», которая обошла социал-демократов и заняла второе место в рейтинге. АдГ выступает против миграционной политики нынешнего немецкого правительства. Более того, по результатам другого опроса, 55% респондентов считают, что Меркель досрочно покинет свой пост. Эксперты связывают снижение рейтингов блока ХДС/ХСС и его главы с обострением миграционной проблемы, а также с падением авторитета Меркель внутри её партии.

Недавний опрос общественного мнения в Германии показал, что политический блок ХДС/ХСС по главе с канцлером Ангелой Меркель и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером продолжает терять поддержку избирателей. При этом вторую строчку в рейтинге популярности заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), обошедшая социал-демократов (СДПГ).

Согласно данным социологической службы Emnid, если бы выборы в бундестаг состоялись 7 октября, то за альянс ХДС/ХСС проголосовали бы лишь 27% жителей Германии. Таким образом, блок Ангелы Меркель обновил собственный антирекорд недельной давности, потеряв ещё 1%.

«Альтернатива для Германии», напротив, набрала 17% голосов респондентов (на процент больше, чем неделю назад) и вышла на чистое второе место рейтинга по версии Emnid, обойдя СДПГ, поддержка которой за семь дней упала с 17 до 16%.

При этом, по данным социологического института Infratest dimap, АдГ стала второй по популярности политической силой Германии ещё неделю назад с рейтингом 18% (при 17% у СДПГ). Тогда же блок ХДС/ХСС показал худший результат с момента появления опросов ARD-Deutschlandtrend в 1997 году — 28%.

Напомним, год назад на сентябрьских парламентских выборах в Германии победила ХДС/ХСС (32,9%), а второе место заняла СДПГ (20,5%), которые после многомесячных переговоров сформировали правящую коалицию лишь в марте 2018 года. При этом для обеих политических сил эти выборы стали провальными — для ХДС/ХСС показанный результат стал худшим с 1949 года, а для СДПГ — худшим в истории.

Главной сенсацией выборов стали результаты АдГ — 12,6%. Партия впервые прошла в бундестаг. С тех пор АдГ продолжает набирать популярность, причём преимущественно на востоке страны. А в середине сентября она и вовсе возглавила рейтинг политических сил на территории бывшей ГДР, обойдя Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы.

На этом фоне переизбранная в середине марта на 4-й канцлерский срок Ангела Меркель не только сталкивается с жёсткой критикой со стороны своих политических оппонентов, но и стремительно теряет поддержку внутри ХДС/ХСС. Так, в начале июля глава МВД Германии Хорст Зеехофер пригрозил покинуть свой пост и отказаться от председательства в ХСС из-за разногласий с Меркель по миграционным вопросам.

В итоге сторонам удалось договориться, однако в конце августа эта проблема вновь оказалась в фокусе внутренней повестки дня ФРГ. В городе Хемниц на востоке страны в уличной драке погиб 35-летний Даниэль Хиллиг , в убийстве которого обвинили двух беженцев из Ирака Сирии . На улицах города проходили многотысячные демонстрации как противников миграционной политики действующих властей, так и их оппонентов, начались беспорядки и столкновения с полицией.

При этом власти Германии и основные СМИ подавали эту ситуацию как бесчинства неонацистов, в то время как на митинги против миграционной политики правительства Меркель выходили не только ультраправые, но и простые жители, обеспокоенные ростом насилия со стороны выходцев из стран третьего мира. Кроме того, в беспорядках принимали участие как правые, так и левые активисты. Однако политики всю вину возложили на противников миграции. Так, 2 сентября в интервью изданию Bild министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал немцев выступить против правого экстремизма.

«Мы все должны показать миру, что мы, демократы, составляем большинство, а расисты — в меньшинстве. Молчащее большинство должно наконец громче заявить о себе», — отметил министр.

При этом местные власти отрицали, что в регионе имеет место преследование иностранцев. Аналогичную точку зрения высказал глава контрразведки ФРГ Ханс-Георг Маасен, заявивший, что у его ведомства нет данных о преследовании мигрантов в Хемнице. Маасен был подвергнут обструкции, руководство СДПГ потребовало его отставки, и после переговоров внутри правящей коалиции его сместили с занимаемого поста.

Очередной удар по позициям Меркель 25 сентября нанесли её собственные однопартийцы. Близкий соратник канцлера Фолькер Каудер , который последние 13 лет занимал пост руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидатуру которого выдвинула Меркель, не был переизбран на эту должность по итогам внутрифракционного голосования. Пост занял Ральф Бринхаус, набравший 125 голосов против 112 у Каудера.

Das ist ein Aufstand gegen Merkel. https://t.co/dZO2mZIW3b— Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 25 сентября 2018 г. Канцлер назвала итоги этого голосования «поражением», а вице-спикер бундестага Томас Опперман из СДПГ назвал произошедшее «восстанием против Меркель».

Руководство АдГ тогда заявило, что результаты голосования демонстрируют потерю канцлером авторитета и говорят о «сумерках Меркель», а глава «Свободной демократической партии» Кристиан Линднер призвал канцлера вынести на голосование бундестага вопрос о доверии правительству. Однако официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что Меркель не намерена ставить перед парламентом этот вопрос.

Согласно соцопросу института Civey, 55% респондентов полагают, что Ангела Меркель покинет пост федерального канцлера до конца своего срока, который истекает в 2021 году. При этом 37,8% считают, что Меркель удержится у власти.

Ангела Меркель и Хорст Зеехофер Reuters © Hannibal Hanschke

«Авторитет Меркель сильно пострадал»

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с RT выразил мнение, что текущее падение рейтинга ХДС/ХСС и самой Меркель связано именно с последними событиями — в частности, поражением Каудера на внутрифракционном голосовании.

«На его место выбран человек, которого госпожа Меркель не хотела и не поддерживала. Из этого можно сделать вывод, что госпожа Меркель не пользуется даже поддержкой руководства и членов парламента в её партии. Это действительно означает, что её авторитет сильно пострадал», — отметил эксперт.

Собеседник RT отметил, что если на грядущих выборах в Баварии и Гессене ХДС не добьются достаточно хорошего результата, то давление на Меркель будет нарастать, а призывы уйти с поста главы партии будут звучать всё чаще.

«Она находится в той же ловушке, в которую до неё угодил Гельмут Коль. Он 16 лет был у власти и думал, что Германия без него не выживет. Госпожа Меркель тоже, наверное, считает, что столько сделала для Германии и Европы, что не может просто так уйти», — отметил Рар.

По его словам, сейчас и в немецком, и в европейском обществе чувствуется некая тревога, связанная с «незащищённостью будущего». Возникают всё новые проблемы и конфликты, которые правительство не решает, включая проблему беженцев, низкие пенсии рабочих, несправедливое распределение богатств.

«Это всё вопиющие факты, которые были достаточно незаметными на протяжении многих лет, пока в Германии всё было хорошо. Сейчас что-то становится не так, и простые избиратели все эти проблемы связывают с высшим руководством страны (как и в любом другом государстве). Поэтому популярность и поддержка госпожи Меркель резко падают», — сказал политолог.

Он также рассказал, что феномен популярности АдГ связан в том числе и с действиями самой Меркель в последние годы. Рар отметил, что лидер ХДС сдвинула свою партию больше «в левый край» и использовала все имеющиеся у неё рычаги, чтобы ослабить конкурентов на левом фланге, в первую очередь, социал-демократов, которые действительно потеряли до 10% своего электората.

«Можно сказать, что партия социал-демократов была уничтожена госпожой Меркель как конкурент. Но она заплатила за это высокую цену — христианские демократы сами стали либеральной левой партией, а в Германии всё же очень сильны консервативные силы. Тут есть традиционалисты, люди с национальным, даже, можно сказать, националистическим мышлением, которые раньше выбирали ХДС, потому что они выступали за правые традиции и ценности, чего сейчас партия Меркель уже не делает», — заявил эксперт.

Именно из-за этого на правом политическом фланге образовался глубокий вакуум, который заполнила новая партия — «Альтернатива для Германии». Политолог добавил, что АдГ набирает вес и получает поддержку тех людей, которые хотят видеть в Германии более правое правительство и более правую политику.

В свою очередь, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов отметил, что немцы видят нестабильность в германском правительстве. Он констатировал, что во всех трёх правящих партиях есть фракции, которые не поддерживают Меркель, и это замечает общество. Вместе с тем Басов отметил, что для многих в ХДС и лично для канцлера будет делом чести не допустить новых выборов до 2021 года.

«Меркель постепенно идёт на то, чтобы передавать рычаги управления в партии, ищет преемников и стремится к тому, чтобы консолидировать свою партию и вообще правящую коалицию. Так что, думаю, вряд ли что-то может произойти, поскольку правящие партии, скорее всего, не выиграют от досрочного ухода Меркель», — заявил RT Басов.

При этом эксперт связал последние результаты опросов с недовольством правой части электората довольно либеральной миграционной политикой властей ФРГ. Кроме того, некоторые избиратели просто устали от Меркель, добавил политолог.

Вместе с тем он добавил, что рост популярности «Альтернативы для Германии» вызван, в том числе, и событиями в Хемнице, которые правые политики использовали в своих интересах. Басов не исключил, что когда ситуация несколько успокоится, АдГ опять потеряют несколько процентов рейтинга.