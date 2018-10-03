SwissInfo (Швейцария): Руководство для начинающих шпионов в Швейцарии

SwissInfo (Швейцария) предлагает читателю познакомиться с самыми интересными с точки зрения шпионажа местами в Швейцарии. Издание также дает ряд практических советов, как вести себя, чтобы как можно дольше не попасть в поле зрения спецслужб страны. И предупреждает, что швейцарская контрразведка тоже не спит. предлагает читателю познакомиться с самыми интересными с точки зрения шпионажа местами в Швейцарии. Издание также дает ряд практических советов, как вести себя, чтобы как можно дольше не попасть в поле зрения спецслужб страны. И предупреждает, что швейцарская контрразведка тоже не спит.

Швейцария издавна была привлекательна для иностранных разведок. Женева является признанной мировой столицей шпионажа, намного опережая Вену , второй по значимости «хаб» мировых спецслужб. И это понятно — в городе Кальвина расположены штаб-квартиры ведущих мировых структур глобальной многосторонней дипломатии, поэтому именно здесь и можно при случае набраться «интересных» сведений. Но куда же следует податься начинающему шпиону в Швейцарии?

И мы решили помочь «рыцарям плаща и кинжала» (или теперь не кинжала, а бутылочки с духами?) и составили для них карту с основными швейцарскими объектами, которые могут представлять интерес для иностранных спецслужб, а также уточнили некоторые особенности разведывательной деятельности в Конфедерации, чтобы не получилось, как в известном фильме Тарантино, когда к провалу агентов в Германии привела английская манера заказывать пиво.

В последние годы ситуация в области контрразведывательной безопасности для Швейцарии изменилась качественно. Из арены переговоров, отдыха и места складирования денежных средств и иных активов Швейцария во все большей степени сама превращается в объект интереса со стороны иностранных спецслужб. Примерно в начале 21-го века на первом месте в списке их интересов находились объекты, которые скорее проходят по разряду промышленного шпионажа. И это понятно!

Швейцария является одним из лидеров мировых инноваций. Здесь создаются технологии, которые в будущем могут сыграть решающую роль как в промышленности, так и в военной сфере (например, в этом материале можно прочитать о том, как и почему Швейцария стала лидером в развитии технологий беспилотной авиации / БПЛА). Однако в последние годы как минимум столь же важным стал и чисто военный шпионаж, в рамках которого внимание спецслужб уже обращается на швейцарский ВПК (о том, как хакеры атаковали государственный швейцарский военно-промышленный концерн RUAG, а вместе с ним и швейцарское Минобороны , мы также уже сообщали).

Швейцария играет значительную роль и в рамках современных военно-политических кризисов. Здесь проходили консультации по сирийскому урегулированию, здесь, в уютном городке Шпиц, находится знаменитая уже теперь на весь мир Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа. Швейцария оказывает активную гуманитарную помощь в районе конфликта на востоке Украины . Поэтому возросла значимость и чисто политического шпионажа. Мы уже информировали и о «казахской афере», и о том, какие в какие сложности попадают не очень опытные в международных делах швейцарские политики как на российском, так и на ближневосточном направлениях. Короче говоря, несмотря на свой нейтралитет, Швейцарии в последние годы стала гораздо более заметной на мировой «шпионской карте». Итак, куда податься шпиону, приехавшему с «невыполнимой миссией» в Швейцарию?

1. Начать можно с Берна. Вопреки распространённому заблуждению этот город столицей страны не является, у Швейцарии вообще нет с юридической точки зрения столицы. Но здесь расположены парламент и правительство Швейцарии, именно здесь работают некоторые важные структуры Вопреки распространённому заблуждению этот город столицей страны не является, у Швейцарии вообще нет с юридической точки зрения столицы. Но здесь расположены парламент и правительство Швейцарии, именно здесь работают некоторые важные структуры ООН , например, Всемирный почтовый союз, и поэтому этот город является очень привлекательной мишенью для шпионажа, с учетом того, что именно в Берне сосредоточены еще и основные посольства иностранных государств.

Помимо этого, шпионов могут заинтересовать и находящиеся в бернском регионе предприятия инфраструктурного характера, например, штаб-квартира швейцарского национального провайдера телекоммуникационных услуг Swisscom, расположенная в ближайшем пригороде Берна, общине Остермундиген.

Зайдите в рестораны «Entrecôte Fédérale» и «Zum Äusseren Stand», посетите «шпионский бар» в гостинице «Бельвю». Эти заведения являются любимыми местами у швейцарских и иностранных депутатов и политиков. Именно здесь есть шанс набрести на важную информацию. Весь вопрос только в языке. В Берне говорят на швейцарском диалекте немецкого, на языке, выучить который невозможно. Есть реальный шанс провала.

2. Женева, как мы уже говорили, является мировой столицей шпионажа. Именно из Женевы совершил в свое время громкий побег на запад советский разведчик Именно из Женевы совершил в свое время громкий побег на запад советский разведчик Виктор Суворов — Резун. Однако «лакомой» целью для шпионажа может быть не только Европейское отделение ООН, но и знаменитый CERN, Европейский центр ядерных исследований, находящийся сейчас на передовых рубежах фундаментальной науки. Здесь как раз можно говорить на каком угодно языке, ваш почерпнутый в МГИМО английский никого не смутит, поэтому и ваше прикрытие останется в неприкосновенности.

Вид Базеля, Швейцария3. Базель является местом расположения гигантов швейцарской фармацевтической промышленности. Эта тоже очень уязвимая сфера, которая может потенциально стать объектом шпионской разведдеятельности.

4. В городе Шпиц расположена подчинённая Минобороны страны Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа. В свете недавних событий в Великобритании и в связи с тем, что многие страны пытаются создать собственное ядерное и химическое оружие, деятельность Института является сейчас более чем интересной для иностранного шпионажа.

5. Садитесь потом на поезд и оправляйтесь в Цюрих. Кстати, при посадке в вагон и занимая пустое кресло, всегда спросите у сидящего напротив пассажира, свободно ли оно, даже если и так ясно, что оно свободно. Этого требует вежливость. В противном случае вы можете обратить на себя излишнее внимание.

Так вот, Цюрих! Этот город является финансовой столицей Швейцарии, местом расположения ведущих швейцарских банков. Здесь, говоря на английском, вы никого не удивите. Вот в этом материале, кстати, вы можете узнать о том, что произошло с одним из российских банков в Цюрихе. Кроме того, город находится в авангарде мировой научно-исследовательской деятельности — именно здесь расположена Федеральная Высшая техническая школа (ETHZ).

Цюрих 6. Из Цюриха можно прямым путем добраться до города Филлиген, где находится один из ведущих исследовательских центров страны — Институт Пауля Шеррера. Он не так известен за рубежами Швейцарии, но, будучи филиалом Высших технических школ Цюриха и Лозанны, он занимает ведущие позиции в мире в области ядерных исследований. Это такой, на самом деле, швейцарский , где находится один из ведущих исследовательских центров страны — Институт Пауля Шеррера. Он не так известен за рубежами Швейцарии, но, будучи филиалом Высших технических школ Цюриха и Лозанны, он занимает ведущие позиции в мире в области ядерных исследований. Это такой, на самом деле, швейцарский Курчатовский институт

7. Оттуда можно поехать в Лозанну, где уже говорят только по-французски, но с явным таким швейцарским отпечатком, то есть медленно и с применяя порой слова, которые никогда не скажет «французский» франкофон. Так что ваш французский, почерпнутый на курсах , где уже говорят только по-французски, но с явным таким швейцарским отпечатком, то есть медленно и с применяя порой слова, которые никогда не скажет «французский» франкофон. Так что ваш французский, почерпнутый на курсах МИД или Военно-дипломатической академии, нужно будет немного приспособить к местным условиям.

В Лозанне расположена вторая по значению Высшая федеральная политехническая школа страны (EPFL). Это один из ведущих в стране кластеров инновационного развития, здесь ведутся самые передовые НИОКР, создан идеальный климат для технологических стартапов в самых разных отраслях. И все это тоже может заинтересовать шпионов. Кроме того, объектом их внимания может стать и находящееся здесь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

8. Швейцария обладает развитым военно-промышленным комплексом. Так сложилось исторически. Она лидер в области производства танковой и иной бронетехники, она традиционно была сильна в области артиллерии, авиации, а сейчас и в аэрокосмической промышленности. Попробуйте, если получится, посетить цеха военно-промышленного концерна RUAG в городе Эммен, или авиастроительной компании Pilatus в городе Станс.

9. Затем можно вернуться в границы цюрихской агломерации. Здесь в городах Баден, Эрликон и Дюбендорф с его военным аэродромом, одним из самых важных, наряду с аэродромами в Пайерне и Майрингене, расположены важные предприятия наукоёмких высокоточных отраслей, например, цеха технологического концерна ABB или компании Rheinmetall Air Defence.

10. Будучи налоговым «оазисом» для предпринимателей, город Цуг является еще и местом расположения штаб-квартир крупнейших в мире компаний, осуществляющих поставки и перевозки сырьевых материалов. Кроме того, в регионе расположен головной офис Ассоциации «Crypto Valley Association» — объединения стартап-компаний, претендующих на лидерство в области крипто-валютного финансирования и блокчейн-технологий.

Таковы самые интересные с точки зрения шпионажа места в Швейцарии. И если вы будете учитывать некоторые простые правила ведения разведки в Швейцарии (меньше говорить, больше слушать, помнить, что 90% необходимой информации находится в открытых источниках и знать, что бокал пива в Швейцарии на немецком языке называется «Stange» / «Штанге»), то успех вам обеспечен. Может быть…! Потому что швейцарская контрразведка тоже не спит.