Английский принц тайно посетил Москву

СМИ: принц Кентский Майкл посетил Россию, несмотря на скандал вокруг отравления в Солсбери

Принц Кентский Майкл в этом месяце посетил Москву , несмотря на то, что официальный Лондон рекомендовал членам британской королевской семьи воздержаться от поездок в РФ на фоне дипломатического скандала, вызванного инцидентом в Солсбери. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun. По данным издания, принц "тихо получил разрешение Форин оффиса" отправиться в Россию. 19 сентября он принимал участие в церемонии открытия международной школы на севере Москвы. Принц Кентский, которому этим летом исполнилось 76 лет, приходится двоюродным братом королеве Великобритании Елизавете II и внучатым племянником последнему российскому императору Николаю II (1868-1918). Принц, получивший имя в честь великого князя Михаила Александровича (1878-1918), свободно говорит по-русски и является покровителем и участником ряда связанных с Россией организаций, в том числе Российско-Британской торговой палаты. В 2009 году он был награжден российским Орденом Дружбы за вклад в развитие сотрудничества между Великобританией и Россией. Еще в марте после инцидента в Солсбери премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о том, что члены ее кабинета, а также представители британской королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. С тех пор отношения между Лондоном и Москвой осложнились еще сильнее. Британские власти считают ответственными за произошедшее в Солсбери двух россиян, называя их агентами ГРУ