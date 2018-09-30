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Английский принц тайно посетил Москву
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СМИ: принц Кентский Майкл посетил Россию, несмотря на скандал вокруг отравления в Солсбери 

ТАСС + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Принц Кентский Майкл в этом месяце посетил Москву, несмотря на то, что официальный Лондон рекомендовал членам британской королевской семьи воздержаться от поездок в РФ на фоне дипломатического скандала, вызванного инцидентом в Солсбери. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun.
По данным издания, принц "тихо получил разрешение Форин оффиса" отправиться в Россию. 19 сентября он принимал участие в церемонии открытия международной школы на севере Москвы.
Принц Кентский, которому этим летом исполнилось 76 лет, приходится двоюродным братом королеве Великобритании Елизавете II и внучатым племянником последнему российскому императору Николаю II (1868-1918). Принц, получивший имя в честь великого князя Михаила Александровича (1878-1918), свободно говорит по-русски и является покровителем и участником ряда связанных с Россией организаций, в том числе Российско-Британской торговой палаты. В 2009 году он был награжден российским Орденом Дружбы за вклад в развитие сотрудничества между Великобританией и Россией.
Еще в марте после инцидента в Солсбери премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о том, что члены ее кабинета, а также представители британской королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. С тех пор отношения между Лондоном и Москвой осложнились еще сильнее. Британские власти считают ответственными за произошедшее в Солсбери двух россиян, называя их агентами ГРУ.
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