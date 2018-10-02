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«Наше великое ведомство изменило мир»
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Директор NASA: США намерены сохранить лидерство в космических исследованиях 

ТАСС + ещё 7
Фото: Carlos Barria/Reuters
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начинает новый этап исследований Луны и Марса для сохранения лидирующих позиций в космосе. Об этом заявил в понедельник глава NASA Джим Брайденстайн в размещенном на сайте организации видеообращении по случаю 60-летия этого ведомства.
"С момента создания наше великое ведомство изменило мир к лучшему, — заявил он. — И мы продолжаем свою деятельность, достигая поставленных целей и демонстрируя лидерство". "На протяжении шести десятилетий мы продемонстрировали миру поразительное число смелых научных программ, проектов в области авиации, а также пилотируемые полеты", — добавил он.
По словам директора, в год 60-летия NASA возобновляет масштабные исследования Луны и готовится к экспедициям на Марс. "Америка и впредь будет лидировать в космосе, — добавил он. — Мы достигнем новых рубежей, которые приведут к изменениям в мире, и мы вдохновим новые поколения на то, чтобы двигаться дальше, используя наш опыт".
NASA была создана в соответствии с законом, подписанным 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром 29 июля 1958 года, и заменила собой несколько правительственных организаций, в том числе Национальный совещательный комитет по аэронавтике (National Advisory Committee on Aeronautics), образованный еще в 1915 году. Первоначально в управлении насчиталось всего четыре лаборатории и около 80 сотрудников, в числе которых был немец Вернер фон Браун, разработчик первой в мире баллистической ракеты дальнего действия "Фау-2", принятой на вооружение нацистской Германией в конце Второй мировой войны. Впоследствии его стали называть "отцом американской космической программы".
Сегодня NASA — крупнейшая в мире правительственная организация, в ведении которой находятся несколько крупных исследовательских центров и космодромов. В организации работают более 17 тыс. сотрудников, отряд астронавтов по состоянию на 30 июня 2018 года состоит из 39 человек.
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