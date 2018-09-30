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США обвинили в переподготовке игиловцев
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США обвинили в переподготовке игиловцев 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT назвал США спонсорами терроризма. По данным сирийских властей, остатки банд террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) собираются на американской военной базе Эт-Танф.
Американские инструкторы проводят переподготовку террористов, чтобы научить их новым приемам борьбы с сирийской армией. "Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", — сказал Муаллем.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем убежден, что усилия американского контингента напрасны. "Они уже пробовали посылать группы к Пальмире, где эти группы были уничтожены", — сказал он.
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