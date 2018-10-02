Китайский корабль «атаковал» эсминец ВМС США

Эсминец КНР «атаковал» корабль ВМС США в Южно-Китайском море

Эсминец ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных КНР в Южно-Китайском море.

Китайский и американский военные корабли «опасно» сблизились в Южно-Китайском море на критическое расстояние в 41 метр.

Эсминец ВМС КНР Luyang вытеснил американский корабль Decatur из района вблизи рифа Гейвен, совершая «небезопасный и непрофессиональный маневр, заявил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун . Как сообщает CNN, китайский корабль совершал агрессивные маневры с предупреждениями в адрес эсминца США, призывая покинуть район.

Браун отметил, что Luyang приблизился к Decatur на расстояние „в пределах 45 ярдов“ (около 41 метра), в связи с чем американскому кораблю пришлось „совершить маневр, чтобы избежать столкновения“.

По данным СМИ, американский эсминец прошел от созданных КНР искусственных островов в рамках операции „по обеспечению свободы навигации“, что не понравилось китайскому кораблю.