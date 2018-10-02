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Китайский корабль «атаковал» эсминец ВМС США
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Эсминец КНР «атаковал» корабль ВМС США в Южно-Китайском море 

ТК «Звезда» + ещё 8
Фото: navy.mil
Эсминец ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных КНР в Южно-Китайском море.
Китайский и американский военные корабли «опасно» сблизились в Южно-Китайском море на критическое расстояние в 41 метр.
Эсминец ВМС КНР Luyang вытеснил американский корабль Decatur из района вблизи рифа Гейвен, совершая «небезопасный и непрофессиональный маневр, заявил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун. Как сообщает CNN, китайский корабль совершал агрессивные маневры с предупреждениями в адрес эсминца США, призывая покинуть район.
Браун отметил, что Luyang приблизился к Decatur на расстояние „в пределах 45 ярдов“ (около 41 метра), в связи с чем американскому кораблю пришлось „совершить маневр, чтобы избежать столкновения“.
По данным СМИ, американский эсминец прошел от созданных КНР искусственных островов в рамках операции „по обеспечению свободы навигации“, что не понравилось китайскому кораблю.
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