Меркель защитила «Северный поток–2» в Литве

Меркель отметила важность «Северного потока — 2» для Германии

По словам Меркель, потребность Германии в газе будет только расти.

Германия пытается «завязать отношения» с Россией и поддерживать их. С таким заявлением выступила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте, а также с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе

«Мы стараемся вернуть каналы коммуникации, и мы на самом деле открыты, невзирая на то что коллеги из Евросоюза думают несколько иначе», — заявила она.

При этом Меркель в очередной раз отметила важность проекта газопровода «Северный поток — 2» для Германии несмотря на то, что ряд европейских стран и США критикуют ФРГ за сотрудничество с РФ в сфере энергоносителей.

«Наша потребность в газе на самом деле будет расти. Проект «Северный поток — 2», мне кажется, будет значимым и важным для нас», — цитирует ее слова сайт газеты «Известия».

Ранее сообщалось, что реализация энергетического проекта «Северный поток — 2» идет по намеченному плану. На территории Германии началась укладка первых труб газопровода.