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Меркель защитила «Северный поток–2» в Литве
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Меркель отметила важность «Северного потока — 2» для Германии 

ТК «Звезда» 1 час назад
По словам Меркель, потребность Германии в газе будет только расти.
Германия пытается «завязать отношения» с Россией и поддерживать их. С таким заявлением выступила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте, а также с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе.
«Мы стараемся вернуть каналы коммуникации, и мы на самом деле открыты, невзирая на то что коллеги из Евросоюза думают несколько иначе», — заявила она.
>> «Мы же замерзнем»: Эрдоган и Меркель не отдают газ из России
При этом Меркель в очередной раз отметила важность проекта газопровода «Северный поток — 2» для Германии несмотря на то, что ряд европейских стран и США критикуют ФРГ за сотрудничество с РФ в сфере энергоносителей.
«Наша потребность в газе на самом деле будет расти. Проект «Северный поток — 2», мне кажется, будет значимым и важным для нас», — цитирует ее слова сайт газеты «Известия».
Ранее сообщалось, что реализация энергетического проекта «Северный поток — 2» идет по намеченному плану. На территории Германии началась укладка первых труб газопровода.
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