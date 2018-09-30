Македонцы выбирают новое имя для страны

Македонии стартовал референдум об изменении названия страны. Как сообщили в Государственной избирательной комиссии, участки для голосования открылись ровно в 7:00 по местному времени (8:00 мск).

Отмечается, что принять участие в референдуме смогут порядка 1,8 млн человек. Гражданам придет ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».

Изначально вопрос звучал по-другому: «Согласны ли вы с переименованием Республики Македония в Северную Македонию?» В ходе обсуждения формулировка претерпела изменения и теперь включает в себя сразу несколько аспектов.