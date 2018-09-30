Македонцы выбирают новое имя для страны 

В Македонии стартовал референдум об изменении названия страны. Как сообщили в Государственной избирательной комиссии, участки для голосования открылись ровно в 7:00 по местному времени (8:00 мск).
Отмечается, что принять участие в референдуме смогут порядка 1,8 млн человек. Гражданам придет ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».
Изначально вопрос звучал по-другому: «Согласны ли вы с переименованием Республики Македония в Северную Македонию?» В ходе обсуждения формулировка претерпела изменения и теперь включает в себя сразу несколько аспектов.
Для признания референдума состоявшимся, необходимо получить голоса более половины жителей страны, то есть 903 тысяч человек. Голосование завершится в 19:00 по местному времени (20:00 мск), пишет Газета.ру