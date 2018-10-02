Накладные животы, тесты, ультразвук: как современные дамы «разводят» любовников

9 канал (Израиль) . Индустрия накладных животов, поддельных тестов на беременность и «фальшивых младенцев» процветает, вопреки утверждениям поборниц феминистских взглядов о том, что ни одна женщина не станет лгать о том, что ее изнасиловали. Когда речь заходит о материальной выгоде или мести своим «бывшим» или просто возвращении к ним, в ход идут любые методы и приемы, включая те, что «ниже пояса», сообщает. Индустрия накладных животов, поддельных тестов на беременность и «фальшивых младенцев» процветает, вопреки утверждениям поборниц феминистских взглядов о том, что ни одна женщина не станет лгать о том, что ее изнасиловали.

Известный английский «ютьюбер» Майк Фокс попался на удочку, которую современные женщины все чаще используют для того, чтобы отомстить своим бывшим сожителям или вытянуть деньги из нынешних.

Для того чтобы обмануть мужчин, работает целая индустрия по производству силиконовых «беременных животов», поддельных сканов ультразвуковой проверки с зародышем, положительных тестов на беременность и т. д.

Девушка, с которой расстался кембриджский блогер, спустя два месяца написала ему, что у нее начались «задержки», и что она едет в поликлинику на осмотр. Через некоторое время она прислала копию ультразвукового снимка зародыша. Как выяснилось впоследствии, бывшая подруга купила его на «Ибее» , где подобные снимки продают за 10-30 фунтов стерлингов, «затачивая» их под конкретный заказ — проставляя нужное имя, дату, название больницы, пол ребенка. Любой каприз по выбору заказчицы.

Будучи уверен в том, что скоро он станет отцом, Майк вновь сошелся с брошенной девушкой, которой только этого и было надо. Однако через некоторое время у него зародились подозрения — у сожительницы не рос живот, да и месячные наступали по расписанию.

Осознав, что его обманули, Майк «уселся в туалете и расплакался».

Сейчас в Британии судят 25-летнюю Джессику Нордквист. Как сообщает газета «Сан» (The Sun), она встречалась с Марком Виксом из компании по производству видеорекламы. После того, как они расстались, она купила на «Амазоне» накладной живот и стала утверждать, что беременна. Затем они вместе ездили в Королевскую лондонскую больницу в Уайтчепеле, где она якобы сделала аборт.

Но все это не вернуло Викса, и тогда она стала отправлять ему на работу письма о том, что Викс ее изнасиловал. Тот подал жалобу в полицию. При обыске в компьютере Джессики Норквист были найдены следы поиска по словосочетаниям «поддельные младенцы» и данные о покупке на «Амазоне» накладного «беременного» живота.

Несколько недель назад в США была арестована аферистка, выкачавшая из своего возлюбленного тысячи долларов на аборт, притом что она вообще не была беременна.

В Британии был еще один скандал с женщиной, которая получала от бывшего возлюбленного деньги на ребенка несколько лет, выдавая за их общее дитя сына своих знакомых. И тот платил, не подозревая, что речь идет о полностью чужом ребенке.

Индустрия накладных животов, поддельных тестов на беременность и «фальшивых младенцев» живет и процветает, вопреки утверждениям поборниц феминистских взглядов о том, что «ни одна женщина не станет лгать о том, что ее изнасиловали или совершили по отношению к ней развратные действия».

Как мы видим, когда речь о материальной выгоде или даже о моральном удовлетворении — мести своим «бывшим» или просто возвращении к ним, в ход идут любые методы и приемы, включая те, что «ниже пояса».