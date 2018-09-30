Телеведущий назвал украинцев нацией болванов

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Украинский телеведущий обвинил соотечественников в невежестве 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Телеведущий и писатель Остап Дроздов в прямом эфире на телеканале Zik признался, что ему трудно жить и работать на Украине. Виной тому — жители страны, болваны, которые даже не в состоянии понять прочитанный текст.
«Во первых, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тем, кто в нем вещает. как ни удивительно — я это говорю как телевизионщик, хотя должен бы был говорить противоположное. Мы — не читающая нация, нам с детва не прививается культура чтения и культура акцептации текстов». — заявил Дроздов.
Телеведущий посетовал, что не может продать свои книги. Причиной тому он назвал неспособность жителей Украины воспринимать текстовую информацию: его соотечественники больше реагируют на картинки.
Радикально настроенные жители страны уже определили у Дроздова отсутствие патриотизма. Также они посчитали его слишком жадным.
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