Телеведущий назвал украинцев нацией болванов

Украинский телеведущий обвинил соотечественников в невежестве

Телеведущий и писатель Остап Дроздов в прямом эфире на телеканале Zik признался, что ему трудно жить и работать на Украине . Виной тому — жители страны, болваны, которые даже не в состоянии понять прочитанный текст.

«Во первых, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тем, кто в нем вещает. как ни удивительно — я это говорю как телевизионщик, хотя должен бы был говорить противоположное. Мы — не читающая нация, нам с детва не прививается культура чтения и культура акцептации текстов». — заявил Дроздов.

Телеведущий посетовал, что не может продать свои книги. Причиной тому он назвал неспособность жителей Украины воспринимать текстовую информацию: его соотечественники больше реагируют на картинки.

Радикально настроенные жители страны уже определили у Дроздова отсутствие патриотизма. Также они посчитали его слишком жадным.