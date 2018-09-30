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Власти Украины предложили снижать смертность танцами
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Власти Украины предложили понижать смертность танцами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прославившаяся предложением лечить болезни украинцев музыкой, придумала новый способ уменьшения уровня смертности в стране; по ее словам, в этих целях могут помочь танцы.
Умеренная танцевальная активность уменьшает риск появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них, написала она в Facebook, сославшись на результаты неназванных исследований.
Супрун отметила, что танцы понижают уровень стресса, а также улучшают настроение, внимание и гибкость мышления. По ее словам, это хобби тренирует память и способность принимать решения, а также позволяет снизить риск появления деменции.
Украинский министр добавила, что танцы помогают поддерживать здоровый вес, увеличивают выносливость и укрепляют кости и мышцы.
Глава украинского минздрава подчеркнула, что двигательная терапия облегчает жизнь людей с болезнью Паркинсона.
Она призвала посетить танцевальное мероприятие, вдохновившись героем Аль Пачино в фильме «Запах женщины».
Ранее Супрун предлагала гражданам Украины лечить болезни прослушиванием музыки. По ее словам, за таким лечением необходимо обращаться к сертифицированным музыкальным терапевтам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как здоровье украинцев оказалось в руках меломанки с мухобойкой.
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