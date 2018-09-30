Власти Украины предложили снижать смертность танцами

Власти Украины предложили понижать смертность танцами

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прославившаяся предложением лечить болезни украинцев музыкой, придумала новый способ уменьшения уровня смертности в стране; по ее словам, в этих целях могут помочь танцы.

Умеренная танцевальная активность уменьшает риск появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них, написала она в Facebook, сославшись на результаты неназванных исследований.

Супрун отметила, что танцы понижают уровень стресса, а также улучшают настроение, внимание и гибкость мышления. По ее словам, это хобби тренирует память и способность принимать решения, а также позволяет снизить риск появления деменции.

Украинский министр добавила, что танцы помогают поддерживать здоровый вес, увеличивают выносливость и укрепляют кости и мышцы.

Глава украинского минздрава подчеркнула, что двигательная терапия облегчает жизнь людей с болезнью Паркинсона.

Она призвала посетить танцевальное мероприятие, вдохновившись героем Аль Пачино в фильме «Запах женщины».

Ранее Супрун предлагала гражданам Украины лечить болезни прослушиванием музыки. По ее словам, за таким лечением необходимо обращаться к сертифицированным музыкальным терапевтам.