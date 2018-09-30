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«А потом влюбились друг в друг друга»
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Трамп признался во влюбленности в Ким Чен Ына 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Mike Theiler / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и северокорейский лидер Ким Чен Ын влюбились друг в друга. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками в Западной Вирджинии, передает CNN.
«Я был жестким, и он тоже, мы шагали то вперед, то назад, а потом влюбились друг в друг друга. Он написал мне красивые письма, отличные письма», — сказал глава государства, шутливо заметив, что СМИ снова превратно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими».
«Трамп сказал, что они влюбились, как ужасно», — передразнил он прессу.
Американский лидер опроверг информацию о том, что бросил вопросы вывоза из КНДР останков американских солдат и освобождения заключенных. «Я ничего не бросал», — подчеркнул президент.
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