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Трамп: у США прекрасные отношения c КНДР
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У летевшего в Москву самолета лопнули шины

Трамп: у США прекрасные отношения c КНДР 

RT на русском + ещё 3 8 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в штате Западная Виргиния, что у США прекрасные отношения с КНДР, сообщает FOX news.
«Теперь у нас прекрасные отношения, посмотрим, что произойдёт дальше», — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что он сделал Америку снова великой чуть более, чем за полтора года своего пребывания в должности.
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