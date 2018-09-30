Трамп: у США прекрасные отношения c КНДР 

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в штате Западная Виргиния, что у США прекрасные отношения с КНДР, сообщает FOX news.
«Теперь у нас прекрасные отношения, посмотрим, что произойдёт дальше», — заявил Трамп.
. @POTUS on North Korea: "Now we have this great relationship, let's see what happens. " https://t.co/Hb6tsSeyTI pic.twitter.com/q0AqhZB80g— Fox News (@FoxNews) 30 сентября 2018 г.
Ранее Трамп заявил, что он сделал Америку снова великой чуть более, чем за полтора года своего пребывания в должности.