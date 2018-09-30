Трамп: у США прекрасные отношения c КНДР

«Теперь у нас прекрасные отношения, посмотрим, что произойдёт дальше», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что он сделал Америку снова великой чуть более, чем за полтора года своего пребывания в должности.