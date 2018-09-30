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Экс-премьер Свазиленда скончался в возрасте 76 лет
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Экс-премьер Свазиленда скончался в возрасте 76 лет 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Бывший премьер-министр Королевства Исватини Барнабас Сибусисо Дламини скончался в возрасте 76 лет, сообщает местное издание APA News со ссылкой на его семью.
Как пишет издание, Дламини скончался в пятницу в городе Манзини. В последнее время он неоднократно попадал в больницу.
Дламини ушел в отставку 4 сентября. До этого он находился на посту премьера четыре срока — с 1996 по 2003 года и с октября 2008 года по сентябрь 2018 года.
В апреле король Свазиленда Мсвати Третий объявил о переименовании государства: страна стала называться Исватини, что на местном языке означает "земля народа свази". Это небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком. Население страны — более 1,4 миллиона человек.
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