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В США заявили о морской блокаде РФ
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В США заявили о возможной морской блокаде России 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
США могут при необходимости устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока. Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на промышленном мероприятии в американском городе Питтсбург, сообщает Washington Examiner.
"У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", — сказал Зинке.
Кроме того, американский министр заявил, что единственным источником дохода для российской экономики является продажа энергоресурсов. Россия проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, как это делает в Европе, пояснил он.
Зинке также отметил, что ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией, заявив, что есть два варианта решения этих вопросов.
"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы. Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа", — подытожил Зинке.
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