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В Солсбери захотели забыть о «деле Скрипалей»
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Guardian: в Солсбери наняли специалистов для ребрендинга 

Газета.Ru 45 минут назад
Администрация Солсбери пригласила команду специалистов по ребрендингу для создания возможных альтернативных образов города после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает The Guardian.
«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать, это почти ребрендинг», — сказала член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.
Сообщается, что после событий, связанных с отравлением, число приезжих в город упало на 14% в сравнении с предыдущим годом.
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