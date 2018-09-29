В Солсбери захотели забыть о «деле Скрипалей»

Guardian: в Солсбери наняли специалистов для ребрендинга

Администрация Солсбери пригласила команду специалистов по ребрендингу для создания возможных альтернативных образов города после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает The Guardian

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать, это почти ребрендинг», — сказала член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Сообщается, что после событий, связанных с отравлением, число приезжих в город упало на 14% в сравнении с предыдущим годом.