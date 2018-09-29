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Задержан ездивший по Киеву с номерами ДНР мужчина
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В Киеве задержали мужчину, который ездил на машине с номерами ДНР 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника министерства внутренних дел, который ездил по Киеву на автомобиле с номерными знаками ДНР, сообщила в субботу пресс-служба спецслужбы.
"В сети интернет 27 сентября появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля Peugeot 301 с номерными знаками так называемой ДНР. Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили место нахождения автотранспортного средства, задержали человека, который управлял авто (гражданина Украины, бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний), и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство", — говорится в сообщении СБУ в Facebook.
По данным спецслужбы, задержанный объяснил правоохранителям, что указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании.
"При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР, но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки работниками полиции Украины", — добавили в ведомстве.
Сотрудники СБ Украины проверяют предоставленные мужчиной объяснения, а также устанавливают, причастен ли задержанный к террористической деятельности, добавили в спецслужбе.
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