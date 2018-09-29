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В резиденции американского посла в Москве прошел концерт
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Хантсман отметил годовщину пребывания в Москве концертом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа Well-Strung выступила в пятницу в резиденции посла США в Москве Спасо хаус. Струнный квартет известен тем, что все его участники не только непосредственно исполняют инструментальные партии — микс классики и современной музыки, — но в то же время поют.
"Эта группа быстро стала сенсацией после своего появления в 2010 году. Сейчас они дают около 120 выступлений в год, были они в том числе в Ватикане", — сказал посол США Джон Хантсман, представляя квартет публике, среди которой в этот вечер были послы Афганистана, Армении, Германии, Турции, Италии.
"Америка — это нация, которой движет инновация, и музыкальная отрасль — не исключение. Надеюсь, что это выступление вдохновит вас на преодоление привычных барьеров. В этом квинтэссенция Америки", — сказал Хантсман.
Он добавил, что рад разделить удовольствие от концерта с публикой в годовщину его пребывания в Москве в качестве посла США.
Американский посол, который в молодости был клавишником в группе, не раз в различных интервью признавался в любви к музыке. Например, на приеме по случаю Дня независимости США сам сел за синтезатор и аккомпанировал кавер-группе.
В свою очередь участники квартета Well-Strung заявили, что они впервые в России, но уже "влюбилось" в нее.
В ходе своего выступления в Москве квартет исполнил несколько композиций, в том числе необычный микс из произведений Моцарта, Вивальди, Баха, песен Lady Gaga, групп Queen и Beatles.
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