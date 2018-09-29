В резиденции американского посла в Москве прошел концерт

Хантсман отметил годовщину пребывания в Москве концертом

Группа Well-Strung выступила в пятницу в резиденции посла США Москве Спасо хаус. Струнный квартет известен тем, что все его участники не только непосредственно исполняют инструментальные партии — микс классики и современной музыки, — но в то же время поют.

"Эта группа быстро стала сенсацией после своего появления в 2010 году. Сейчас они дают около 120 выступлений в год, были они в том числе в Ватикане", — сказал посол США Джон Хантсман, представляя квартет публике, среди которой в этот вечер были послы Афганистана, Армении, Германии, Турции, Италии.

"Америка — это нация, которой движет инновация, и музыкальная отрасль — не исключение. Надеюсь, что это выступление вдохновит вас на преодоление привычных барьеров. В этом квинтэссенция Америки", — сказал Хантсман.

Он добавил, что рад разделить удовольствие от концерта с публикой в годовщину его пребывания в Москве в качестве посла США.

Американский посол, который в молодости был клавишником в группе, не раз в различных интервью признавался в любви к музыке. Например, на приеме по случаю Дня независимости США сам сел за синтезатор и аккомпанировал кавер-группе.

В свою очередь участники квартета Well-Strung заявили, что они впервые в России, но уже "влюбилось" в нее.

В ходе своего выступления в Москве квартет исполнил несколько композиций, в том числе необычный микс из произведений Моцарта, Вивальди, Баха, песен Lady Gaga, групп Queen и Beatles.