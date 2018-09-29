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Сирия выступила с резким обвинением к США
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Сирия обвинила США в поддержке терроризма 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Глава сирийского МИД Валид Муаллем обвинил США и их партнеров в военных преступлениях в Сирии и поддержке терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
« [Западная] коалиция полностью уничтожила сирийский город Ракка, она уничтожила инфраструктуру и общественные службы в районах, против которых были направлены ее действия, она совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин, которые по международному праву являются военными преступлениями», — сказал он.
По словам Муаллема, США и их партнеры оказывали «прямую поддержку террористам», так как цели боевиков и западной коалиции в Сирии совпадали и подразумевали «сеяние хаоса, смерть и разрушения на своем пути».
Глава МИД также отметил, что борьба с террористами в Сирии практически завершена, а в стране стало более безопасно и стабильно. Муаллем добавил, что Дамаск намерен также очистить Сирию от незаконного иностранного присутствия, а приоритет в восстановлении страны будет отдан сирийским партнерам.
В сентябре руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два американских самолета F-15 нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор запрещенными фосфорными боеприпасами. США отвергло все обвинения.
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