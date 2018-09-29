Сирия выступила с резким обвинением к США

Сирия обвинила США в поддержке терроризма

« [Западная] коалиция полностью уничтожила сирийский город Ракка, она уничтожила инфраструктуру и общественные службы в районах, против которых были направлены ее действия, она совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин, которые по международному праву являются военными преступлениями», — сказал он.

По словам Муаллема, США и их партнеры оказывали «прямую поддержку террористам», так как цели боевиков и западной коалиции в Сирии совпадали и подразумевали «сеяние хаоса, смерть и разрушения на своем пути».

Глава МИД также отметил, что борьба с террористами в Сирии практически завершена, а в стране стало более безопасно и стабильно. Муаллем добавил, что Дамаск намерен также очистить Сирию от незаконного иностранного присутствия, а приоритет в восстановлении страны будет отдан сирийским партнерам.