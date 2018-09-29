Глава Косово совершил «победоносную поездку»

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи объехал водохранилище Газиводе на полицейском катере.

Катер проехал возле плотины контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе» и вернулся. Поездка заняла примерно 15 минут, передает ТАСС со ссылкой на Indexonline.

Во время поездки Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза.

Ситуация в Косове вызвала реакцию в Евросоюзе

«Мы рассчитываем, что все участники событий будут действовать спокойно и сдержанно. Мы воспринимаем ситуацию крайне серьезно и поддерживаем контакт со всеми сторонами», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС.