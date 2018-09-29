Глава Косово совершил «победоносную поездку» 

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи объехал водохранилище Газиводе на полицейском катере.
Катер проехал возле плотины контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе» и вернулся. Поездка заняла примерно 15 минут, передает ТАСС со ссылкой на Indexonline.
Во время поездки Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза.
Ситуация в Косове вызвала реакцию в Евросоюзе.
«Мы рассчитываем, что все участники событий будут действовать спокойно и сдержанно. Мы воспринимаем ситуацию крайне серьезно и поддерживаем контакт со всеми сторонами», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС.
Ранее в субботу президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе» на севере края.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва в диалоге Белграда и Приштины поддержит решение, приемлемое для Сербии.