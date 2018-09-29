Волшебные чернила: как Скрипаль работал на MI6

Daily Mail: Скрипаль передавал информацию MI6 с помощью «невидимых» чернил

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль с помощью «невидимых» чернил два раза передавал информацию британской разведке MI6, сообщает Daily Mail со ссылкой на отрывки из книги журналиста Марка Урабана «Skripal Files». Автор рассказал, что оба раза передача информации происходила при помощи жены Скрипаля, которая не знала о «содержании» книг.

Во время работы на британскую Секретную разведывательную службу (MI6) экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль дважды передавал информацию Лондону при помощи «невидимых» чернил в книгах, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на отрывки из книги журналиста Марка Урабана «Skripal Files».

По утверждению Урбана, в прошлом году у него ушло много часов на интервью со Скрипалем, которое он брал в рамках своего исследования о работе шпионов после Холодной войны. Он уточнил, что после инцидента в Солсбери данные о Скрипале будут публиковаться отдельно. К материалу об этом отрывке из книги в газете разместили также большое количество фотографий из личного архива Скрипаля.

Британский журналист рассказывает о том, что агент MI6, который назвался Ричардом Бэгнеллом, познакомился со Скрипалем в Мадриде в начале 90-х годов и после предложил ему работать на правительство Великобритании . Они с Бэгнеллом встречались на «арендованной специально для этих целей квартире», еще когда Скрипаль работал при российском посольстве в Испании . Отмечается, что за каждую «деловую» встречу россиянин получал несколько тысяч долларов. Но по возвращении его в Москву в 1996 году разведчики были вынуждены искать иную форму коммуникации.

Если верить данным, содержащимся в работе Урабана, Скрипаль передавал британским спецслужбам секретную информацию при помощи книг два раза.

Впервые это произошло через его супругу Людмилу и дочь Юлию. Когда они были на каникулах в Аликанте, то передали «старому другу» Скрипаля — тому самому Бэгнеллу — подарок от мужа. По информации автора, Людмила вручила ему роман русского писателя, в котором впоследствии «эксперты MI6 обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами».

Второе послание Скрипаль также передал в виде «подарка» через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу. При этом, как подчеркивает журналист, Скрипаль уточнил, что его жена была не в курсе «содержания» книги.

В последнее время подробности разведывательной деятельности Сергея Скрипаля всплывают все чаще. Ранее немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) сообщил, что он до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса.

В начале сентября американское издание The New York Times, ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника испанской полиции, сообщило, что Скрипаль в последние годы сотрудничал с разведслужбами Испании.

По информации собеседника издания, после переезда Скрипаля в Великобританию он не раз приезжал в Испанию, где встречался с представителями разведки. Источник считает, что экс-полковник мог предоставлять властям этой страны данные о российской организованной преступности.

При этом журналисты газеты уточняют, что после распада СССР в Испанию стали съезжаться многие российские коррумпированные чиновники и криминальные боссы. И якобы Скрипаль оказывал помощь испанским правоохранителям в борьбе с русской мафией.

«С самого начала у нас была большая проблема. Мы проигнорировали российское явление и ее организованную преступность. Мы не знали, как они (преступники) действовали. Скрипаль, Литвиненко, они дали более четкое представление о реальности», — подчеркнул отставной испанский начальник полиции.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Сергей Скрипаль работал и на другие спецслужбы. К примеру, в 2012 году в Праге он встречался с чешскими разведчиками, сообщало местное издание Respekt, по утверждению которого экс-полковник ГРУ передавал местным правоохранителям данные о деятельности российской разведки.

«Скрипаль посетил Прагу и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным», — отметили в издании.

Более того, есть информация, что представители чешских спецслужб через некоторое время «как минимум один раз» встретились со Скрипалем в Великобритании.

Еще одна страна, которую Скрипаль не обошел своим вниманием, по данным СМИ, — Эстония. Как сообщало NYT со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, в 2016 году состоялась встреча Скрипаля с эстонскими разведслужбами в Таллине. Но что конкретно обсуждалось во время этих визитов, неизвестно.

По данным американской газеты, чиновники рассказывали об этих встречах очень осторожно. В частности, один из собеседников издания назвал эту информацию очень секретной.

Сергея Скрипаля осудили в 2006 году в России за шпионаж и работу на британские спецслужбы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году помиловали в рамках обмена заключенными с США.

Сразу после освобождения ему предоставили убежище в Великобритании, где он и проживал все это время. В марте 2018 года вместе с дочерью Юлией пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». По утверждению Лондона, инцидент организовала Москва. РФ обвинения отвергает.