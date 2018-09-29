Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля

Стало известно, каким образом Скрипаль сливал данные Британии в 90-е

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль во время работы на британскую разведку MI6 дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах, говорится в книге «Дело Скрипаля» (Skripal Files) журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урабана.

Выдержки из книги про британского шпиона опубликовала газета Daily Mail. Урабан пишет, что в прошлом году часами интервьюировал Скрипаля в рамках своего исследования для книги о работе шпионов после холодной войны, но после инцидента в Солсбери данные о Скрипале он планирует опубликовать отдельно.

В книге рассказывается, как агент британской Секретной разведывательной службы (MI6), назвавшийся Ричардом Бэгнеллом, встретился со Скрипалем в Мадриде в начале 90-х годов и впоследствии предложил ему сотрудничество с британскими властями. Пока Скрипаль работал при российском посольстве в Испании, они встречались с Бэгнеллом на «арендованной специально для этих целей квартире». Каждая встреча оплачивалась несколькими тысячами долларов, передает РИА «Новости»

После возвращения Скрипаля в Москву в 1996 году разведчики стали искать другой формат общения. В книге говорится, что Скрипаль дважды передавал британцам секретные данные при помощи книг. В первый раз это произошло в 1997 году, когда его супруга Людмила отправилась вместе с дочерью Юлей на каникулы в Аликанте, где их встретил «старый друг» Бэгнелл. Он подарил им подарки, а супруга Скрипаля передала ему презент от мужа — роман русского писателя, где впоследствии «эксперты MI6 обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами». Сообщается, что супруга Скрипаля о содержании книг не знала.

Во второй раз Скрипаль передавал информацию таким же образом — через супругу, когда в 1998 году она поехала отдыхать в Малагу.

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