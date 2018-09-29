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Жена кандидата на пост главы ДНР исчезла
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В ДНР пропала жена кандидата на пост главы республики Губарева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост главы ДНР Павел Губарев намерен обращаться в правоохранительные органы в связи с исчезновением его жены, депутата народного совета ДНР от движения "Свободный Донбасс" Екатерины Губаревой, сообщил РИА Новости депутат народного совета Владислав Бердичевский.
В субботу Павел Губарев в своем Telegram канале опубликовал информацию о пропаже его жены, которая должна участвовать в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Он предположил, что "она может быть арестована".
"До сих пор не известно, где Екатерина Губарева. Павел Губарев собирается обращаться в правоохранительные органы в связи с ее исчезновением. Все эти действия в процессе", — сказал Бердичевский.
Он отметил, что съезд общественного движения "Свободный Донбасс" был запланирован на субботу на 12.00, однако в связи с исчезновением Екатерины Губаревой — одной из участниц съезда, он до сих пор не состоялся.
"Как будет дальше, пока неизвестно", — добавил Бердичевский.
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