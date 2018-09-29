Жена кандидата на пост главы ДНР исчезла

В ДНР пропала жена кандидата на пост главы республики Губарева

В субботу Павел Губарев в своем Telegram канале опубликовал информацию о пропаже его жены, которая должна участвовать в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Он предположил, что "она может быть арестована".

"До сих пор не известно, где Екатерина Губарева. Павел Губарев собирается обращаться в правоохранительные органы в связи с ее исчезновением. Все эти действия в процессе", — сказал Бердичевский.

Он отметил, что съезд общественного движения "Свободный Донбасс" был запланирован на субботу на 12.00, однако в связи с исчезновением Екатерины Губаревой — одной из участниц съезда, он до сих пор не состоялся.