Убийство Захарченко попало на видео

Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко

Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись , на которой запечатлены последние секунды жизни главы ДНР Александра Захарченко

Кортеж руководителя республики подъезжает к кафе "Сепар" в Донецке . В заведение вошел сотрудник службы охраны, чтобы осмотреть зал. Затем вовнутрь зашел Захарченко и его телохранитель. Через несколько секунд произошел взрыв.

Как рассказывает телеканал, Захарченко, когда посещал "Сепар", всегда располагался за одним и тем же столом, на котором стояла обычно табличка "Стол заминирован".

Убийство главы ДНР

Александр Захарченко погиб 31 августа, когда было подорвано кафе "Сепар" в центре Донецка. По официальным данным, при этом пострадали одиннадцать человек.

Взрывное устройство заложили в одном из светильников. Когда Захарченко вошел в кафе, его предположительно активировали телефонным звонком. Следствие не исключает, что к организации убийства главы ДНР мог быть причастен кто-то из его окружения.

Власти ДНР назвали произошедшее терактом и обвинили Киев в причастности к убийству. Также был задержан сотрудник СБУ , который дал признательные показания.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин , эти показания свидетельствуют, что западные спецслужбы содействовали осуществлению теракта.