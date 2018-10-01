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Опубликовано видео взрыва, из-за которого погиб Захарченко
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Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко 

РИА Новости + ещё 48
Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни главы ДНР Александра Захарченко.
Кортеж руководителя республики подъезжает к кафе "Сепар" в Донецке. В заведение вошел сотрудник службы охраны, чтобы осмотреть зал. Затем вовнутрь зашел Захарченко и его телохранитель. Через несколько секунд произошел взрыв.
Как рассказывает телеканал, Захарченко, когда посещал "Сепар", всегда располагался за одним и тем же столом, на котором стояла обычно табличка "Стол заминирован".
Убийство главы ДНР
Александр Захарченко погиб 31 августа, когда было подорвано кафе "Сепар" в центре Донецка. По официальным данным, при этом пострадали одиннадцать человек.
Взрывное устройство заложили в одном из светильников. Когда Захарченко вошел в кафе, его предположительно активировали телефонным звонком. Следствие не исключает, что к организации убийства главы ДНР мог быть причастен кто-то из его окружения.
Власти ДНР назвали произошедшее терактом и обвинили Киев в причастности к убийству. Также был задержан сотрудник СБУ, который дал признательные показания.
Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, эти показания свидетельствуют, что западные спецслужбы содействовали осуществлению теракта.
Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По словам президента России, те, кто выбрал путь террора, не желают искать мирное решение конфликта.
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