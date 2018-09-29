«Политический дискурс будет деградировать»

Как назначение Бретта Кавано верховным судьёй США обернулось скандалом

ФБР проведёт расследование по обвинениям в адрес Бретта Кавано , кандидата на пост верховного судьи США . Накануне его кандидатуру поддержали на уровне юридического комитета сената. В заседании участвовали только представители Республиканской партии — демократы покинули зал. В итоге за назначение Кавано высказались 11 сенаторов, 10 были против. Итоговое решение будет принято уже после расследования ФБР на общем голосовании в сенате. После того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Кавано на пост верховного судьи, преподаватель Кристин Форд обвинила мужчину в попытке изнасилования. По её словам, Кавано напал на неё на вечеринке в 1982 году, когда ему было 17 лет, а ей — 15. В итоге в публичном пространстве развернулась масштабная кампания против Кавано. Как подозревают республиканцы, демократы таким образом пытаются сорвать назначение верховного судьи.

В течение недели — до 5 октября — ФБР должно провести дополнительное расследование в связи с обвинениями в адрес кандидата на пост судьи Верховного суда США Джеффа Кавано. На этом настоял сенатор от Республиканской партии Джефф Флейк в ходе заседания юридического комитета сената США 28 сентября.

На четырёхчасовом слушании кандидатуру Кавано, которая была выдвинута президентом страны Дональдом Трампом, поддержали 11 республиканцев, 10 — высказались против. При этом Джефф Флейк отдал свой голос за Кавано с тем условием, что ФБР проведёт расследование в отношении кандидата.

Такое решение Флейк принял после того, как по пути на заседание столкнулся в лифте двумя женщинами, которые назвали себя «жертвами сексуального насилия». Они заявили сенатору, что если он проголосует за кандидатуру Кавано, то лишит права голоса всех женщин, переживших домогательства и сексуальное насилие.

Отметим, что все представители Демократической партии покинули заседание комитета.

Решающее голосование состоится на слушании полного состава сената. Американские СМИ сообщают, что из-за нового расследования итоговое обсуждение кандидатуры состоится не на следующей неделе, а на неделю позже.

Обвинения в сексуальном насилии

Вокруг кандидатуры Кавано не утихает политический скандал — юриста обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место более 30 лет назад.

В четверг, 27 сентября, Кристин Блейзи Форд, преподаватель частного университета Пало-Альто, сотрудник Медицинской школы Стэнфордского университета, которая обвиняет Кавано в попытке изнасилования, предстала перед комитетом сената. Женщина повторила свою версию событий: в 1982 году на вечеринке Кавано и его друг якобы повалили её на кровать и попытались раздеть. На тот момент Кавано было 17 лет, ей — 15.

Форд заявила, что «на 100% уверена» — пристававшим к ней 36 лет назад молодым человеком был именно Кавано. При этом изначально Форд не могла уточнить, где проходила вечеринка, а также вспомнить кого-либо ещё из присутствующих.

После выступления Форд своё заявление сделал и сам Бретт Кавано. Он решительно отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что развёрнутая против него компания разрушила его жизнь.

«Моё имя и репутация моей семьи были навсегда уничтожены этими лживыми и жестокими обвинениями», — заявил кандидат на пост верховного судьи.

По мнению Кавано, скандал также нанёс непоправимый урон американской юстиции и самому Верховному суду, превратив слушания о его назначении в «национальный позор».

Все обвинения он назвал «спланированной попыткой очернить его», которая приведёт к тому, что компетентные специалисты будут бояться поступать на государственную службу. Он также заявил, что всё происходящее в ходе обсуждения его кандидатуры — скоординированная атака по политическим мотивам, которая якобы была организована демократами из-за неприязни к Дональду Трампу.

Также Кавано продемонстрировал сенаторам свои школьные дневники и календари, которые он сохранял на протяжении нескольких десятилетий. По его словам, они доказывают, что его не было на той вечеринке, где он якобы пытался надругаться над Кристин Форд.

Медийное эхо

Скандал вокруг назначения Бретта Кавано в Верховный суд стал центральной темой всех американских мейнстримовых СМИ. При этом многие из либерально ориентированных изданий открыто симпатизируют предполагаемой жертве юриста и критикуют Кавано.

«Бретт Кавано и жалкое состояние американской демократии», — под таким заголовком вышел материал газеты Financial Times, посвящённый разбирательству.

© Financial Times

«Слушания по Бретту Кавано — это не суд. Это собеседование при приёме на работу», — пишет издание Vox, утверждая, что его кандидатуру необходимо было сразу снять после заявлений о домогательствах.

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Некоторые издания решили трактовать происходящее и с более неожиданных сторон.

«Слушания Кавано—Форд выявляют проблему тирании мужской власти», — пишет журнал Atlantic.

«Рыдающий Бретт Кавано — лицо привилегированных белых мужчин», — написала калифорнийская газета Sacramento Bee.

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«Мы тебе верим»

Несмотря на отсутствие каких-либо подробностей или свидетелей, которые могли бы подтвердить показания Кристин Форд, женщина получила широкую поддержку со стороны демократов, а также участников движения #MeToo, которое борется за права людей, пострадавших от сексуальных домогательств.

Так, писательница и активист движения Мойра Донеган считает, что поступок Форд «тронул всех американских женщин».

«Многие женщины по всей стране смотрели заседание собравшись вместе и отправляли друг другу сообщения о том, что она рассказывала, и ставили себя на её место», — приводит слова активистки Reuters.

Кристин Форд Reuters © Win McNamee

В интернете был организован сбор средств для возмещения трат на юридические услуги Кристины Форд, и в итоге пожертвования в два раза превысили нужную сумму — на момент начала слушаний было собрано $412 тыс. Также группа известных актрис, включая обладательницу «Оскара» Джулианну Мур , записала видеообращение к Форд под названием «Мы тебе верим».

На заседание пришла и один из лидеров движения — голливудская актриса Алисса Милано . Она, как и многие другие феминистки, выступила в поддержку Форд и заявила, что «приехала в Вашингтон, потому что мужской шовинизм не должен торжествовать над личностью жертвы».

В ходе заседания охрана неоднократно делала Милано замечания — она пользовалась смартфоном и вела съёмку вопреки запрету. Однако актриса игнорировала просьбы. В результате телефон у актрисы отобрали до конца заседания.

Good grief! How can anyone take @Alyssa_Milano seriously the way she is dressed for this hearing. How disrespectful with that cleavage hanging out. #ChristineBlaseyFord https://t.co/2YtzaIbSXd— Just Kim in NH (@kimsposies) 27 сентября 2018 г. При этом не все поддержали присутствие Милано на заседании. Пользователи Twitter, где звезда сериала «Зачарованные» публиковала свои впечатления от происходящего, укорили актрису за неподобающий, по их мнению, выбор одежды.

«Какой ужас! Как можно относиться к Алиссе Милано серьёзно, глядя на то, как она оделась на это слушание. Такое декольте это проявление неуважения», — написала одна из пользовательниц соцсети.

«Неэтичный спектакль»

Заявление Кавано о том, что происходящее — попытка Демократической партии сорвать его назначение, поддержал один из членов юридического комитета, сенатор Линдси Грэм , который обрушился к критикой на демократов.

«Вы хотите разрушить его жизнь и оставить кресло верховного судьи пустым до 2020 года в надежде на победу в выборах. Вы это сами сказали… Это самый неэтичный спектакль, который я видел за всю карьеру в политике», — заявил Грэм в адрес своих оппонентов.

Впоследствии Грэм также подчеркнул, что выступление Форд перед сенатом никак не повлияло на его восприятие этого дела, а от поддержки кандидатуры Кавано он не откажется.

«Своим коллегам-республиканцам я хочу сказать следующее. Если вам достаточно обвинения 35-летней давности, с неясной датой, местом, временем и отсутствием свидетелей, если вам этого достаточно — помоги нам господь. Это происходит только с нами, с ними такого не случается», — сказал Грэм на заседании комитета.

Демократы, в свою очередь, раскритиковали эмоциональные высказывания Линдси Грэма. Некоторые даже предположили, что сенатору Грэму за его эмоциональную защиту Бретта Кавано «заплатила Россия».

«Линдси Грэма, очевидно, шантажирует Россия. Обвинения — это одно, а показания, данные под присягой, — другое. Их дала женщина, заслуживающая доверия. Срок давности в 35 лет — это не аргумент, когда речь идёт о нападении на 15-летнюю девочку», — написала в своём Twitter американская актриса Челси Хэндлер. . @LindseyGrahamSC is so obviously being blackmailed by Russia. Accusations are different then testimony under oath. From a credible woman. 35 years time is not argument against an assault of a 15 year old girl. @JeffFlake @SenatorCollins @lisamurkowski— Chelsea Handler (@chelseahandler) 27 сентября 2018 г.

Сам Трамп после прошедших слушаний поддержал своего кандидата и в очередной раз призвал продолжить процесс его назначения в Верховный суд.

«Судья Кавано показал Америке, почему я выдвинул его кандидатуру. Его заявление было сильным, честным и захватывающим дух. Стратегия демократов «поиск и уничтожение» является позором, а всё происходящее — попыткой отложить, препятствовать и противостоять его назначению. Сенат должен проголосовать!», — написал Трамп в своём Twitter по окончанию слушаний. Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2018 г.

Политический фарс

Политолог Дмитрий Евстафьев отмечает, что Верховный суд так или иначе вовлечён в текущую политическую жизнь США. В том числе он, возможно, будет рассматривать спорные вопросы в деятельности президента, а потому так велика важность его состава.

«Это борьба не только за стратегический разворот, но и за тактические возможности. Вероятнее всего, Трамп и его окружение исходят из того, что после предварительных выборов в конгресс крупного внутриполитического конфликта не избежать. И консервативные члены Верховного суда будут принимать в нём участие, равно как и их противники. Так что состав суда становится очень важным фактором внутренней политики страны», — заключил Евстафьев.

Публичные политические скандалы в США будут продолжаться, считает политолог Владимир Брутер . По его словам, противники Трампа будут использовать любые средства, чтобы убедить американцев в том, что его пребывание у власти — катастрофа для США.

«Политический дискурс будет деградировать и дальше, пока американское общество не сможет установить для себя новые, приемлемые рамки.