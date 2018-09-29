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В США требуют казни для Нью-Йоркского террориста
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В США требуют казни для Нью-Йоркского террориста 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: St. Charles County Department of Corrections/KMOV via AP
Прокуратура США намерена требовать наказания в виде смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который 31 октября 2017 году осуществил теракт в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, в штате Нью-Йорк высшую меру наказания не применяли с 1953 года.
Как отмечается, юристы Саипова разочарованы решением прокуратуры.
В прошлом году сообщалось, что Саипов не признал себя виновным.
31 октября 2017 года Сайфулло Саипов осуществил атаку от имени группировки «Исламское государство». Погибли восемь человек.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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