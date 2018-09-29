В США требуют казни для Нью-Йоркского террориста

Прокуратура США намерена требовать наказания в виде смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который 31 октября 2017 году осуществил теракт в Нью-Йорке . Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в штате Нью-Йорк высшую меру наказания не применяли с 1953 года.

Как отмечается, юристы Саипова разочарованы решением прокуратуры

В прошлом году сообщалось, что Саипов не признал себя виновным.

31 октября 2017 года Сайфулло Саипов осуществил атаку от имени группировки «Исламское государство» . Погибли восемь человек.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.