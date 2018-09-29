США готовы ввести санкции против Сирии в обход ООН

США готовы ввести санкции против Сирии в обход СБ ООН

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов ввести "жесткие" санкции в отношении САР в случае отказа правительства страны от работы над проектом по созданию новой конституции. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США готовы ввести данные санкции в обход Совета Безопасности ООН

Он также добавил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении САР с помощью своих союзников в Азии и Евросоюзе

Джеффри подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы жизнь правительства Сирии "была настолько невыносимой, насколько это возможно".