США готовы ввести санкции против Сирии в обход ООН

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов ввести "жесткие" санкции в отношении САР в случае отказа правительства страны от работы над проектом по созданию новой конституции. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, США готовы ввести данные санкции в обход Совета Безопасности ООН.
Он также добавил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении САР с помощью своих союзников в Азии и Евросоюзе.
Джеффри подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы жизнь правительства Сирии "была настолько невыносимой, насколько это возможно".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен Ирану, России и САР за "замедление" военных действий в сирийской провинции Идлиб