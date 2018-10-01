Дуда рассказал о блеске в глазах Трампа

Дуда увидел блеск в глазах Трампа, предложив дать $2 миллиарда на базу США

Дуда рассказал, что завел разговор с Трампом о постоянной американской базе в кулуарах одного из саммитов НАТО во время незапланированной встречи.

"Я сказал тогда: "Господин президент, мы хотели бы иметь постоянную американскую базу в Польше". Он покачал головой, но не отреагировал. Однако когда я добавил — "но мы готовы выделить 2 миллиарда долларов, чтобы ее подготовить", я увидел блеск в глазах", — сообщил Дуда.

"Это уже был другой разговор", — добавил он.

Ранее Трамп по итогам переговоров с Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп").

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.