США закрыли одно из консульств в Ираке

По словам представителя, такое решение было принято госсекретарем Майком Помпео на фоне продолжающихся в Ираке беспорядков.

"Посольство США в Багдаде продолжит оказывать консульские услуги для тех, кто находится в Басре и в окрестностях. Мы по-прежнему привержены поддержке иракцев в южных провинциях и на территории всей страны", — написала Науэрт.

Ранее сообщалось, что в Ираке задержали 30 человек, подозреваемых в поджоге иранского консульства.