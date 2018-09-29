Ещё
США закрыли одно из консульств в Ираке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США закрыли одно из консульств в Ираке 

Газета.Ru + ещё 6 20 минут назад
Фото: РИА Новости
США закрыли генконсульство в иракском городе Басра. Об этом официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт сообщила в своем твиттере.
По словам представителя, такое решение было принято госсекретарем Майком Помпео на фоне продолжающихся в Ираке беспорядков.
"Посольство США в Багдаде продолжит оказывать консульские услуги для тех, кто находится в Басре и в окрестностях. Мы по-прежнему привержены поддержке иракцев в южных провинциях и на территории всей страны", — написала Науэрт.
Ранее сообщалось, что в Ираке задержали 30 человек, подозреваемых в поджоге иранского консульства.
Газета.Ru: последние новости
Focus: Скрипаль работал на разведку НАТО Бывший командир Чепиги увидел шизофрению в расследовании о Боширове На Украине радикалы захватили храм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу577
Меркель отказывает Путину в почестях286
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»48
Назло Трампу: как США выручают Россию21
Россияне отреагировали на приказ Путина по Сирии26
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение