Ещё
Палестина подала иск против США в суд ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Палестина подала иск против США в суд ООН 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Ammar Awad
Палестина подала иск против США в международный суд ООН. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.
Отмечается, что иск подан в связи с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В тексте заявления отмечается, что по мнению палестинской стороны, такое решение властей США является нарушением Венской конвенции 1961 года.
Палестина просит ООН оказать давление на США для отзыва американской дипмиссии из Иерусалима и обеспечения гарантий того, что Штаты не повторят подобных действий в будущем.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта.
Газета.Ru: последние новости
Focus: Скрипаль работал на разведку НАТО Бывший командир Чепиги увидел шизофрению в расследовании о Боширове На Украине радикалы захватили храм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу293
Меркель отказывает Путину в почестях266
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»42
Новейший истребитель США разбился336
Россияне отреагировали на приказ Путина по Сирии17
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение