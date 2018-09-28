Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Петр Порошенко опять встал на колени — на сей раз перед могилой Джона Маккейна . Как напоминают украинские СМИ, президент этой страны публично коленопреклоняется в третий раз. До того он делал это на могиле Маннергейма и у мемориала «Небесной сотни».

Несмотря на траурный характер мероприятия, фотография на официальном сайте Порошенко выглядит весьма забавно. В том числе за счет маленького флага Украины на фоне трех флагов США и горшка с кактусом. Не очень понятно, это кактус тоже принесли в дар покойному Маккейну или он появился на кладбище по каким-то другим причинам.

Поклонение могиле Маккейна (и, невольно, кактусу) стало достойным завершающим аккордом визита Порошенко в США. Также он запомнился выступлением перед пустующим залом в ООН , в ходе которого украинский президент говорил в основном о России , причем столь увлекательно, что уснул даже знатный дипломат-электросварщик Павел Климкин

Кроме того, украинский лидер надел такой же костюм и галстук, как у Дональда Трампа — это уже что-то из разряда симпатической магии. Даже интересно, когда Порошенко попросят покинуть президентскую резиденцию, найдется ли там кукла вуду, изображающая Владимира Путина

Кстати, с журналистами Порошенко общался по-русски.

На этом курьезы не заканчиваются: Порошенко везет из США два старых списанных военных катера. В ходе «госприемки» подержанных плавсредств украинский президент заявил о том, что его страна фактически является «восточным флангом НАТО ». Это вызвало очередную волну шуток.

Несмотря на то, что на сайте президента Украины говорится о «передаче» катеров, это, по сути, покупка — за «сопутствующие услуги» украинский бюджет платит 260 миллионов гривен (605 миллионов рублей). А стоимость самого «судьбоносного визита составила 4,2 миллиона гривен (около 9,8 миллионов рублей).

Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина , за которого временами бывало очень стыдно. Разница (и принципиальная!) заключается в том, что у Ельцина все же было чувство собственного достоинства, которое он пытался сохранять за редчайшими (и позорнейшими!) исключениями вроде дирижирования оркестром в ходе церемонии вывода российских войск из Германии в августе 1994 года.

Сам Ельцин впоследствии писал об этом так:

»Со стороны такое поведение могло показаться диким, нелепым. Но я-то знал, чего не знали ни мои помощники, ни журналисты, ни все яростные обличители. Стресс, пережитый в конце 93-го года, во время путча и после него, был настолько сильным, что я до сих пор не понимаю, как организм вышел из него, как справился. Напряжение и усталость искали выхода. Там, в Берлине, когда вся Европа отмечала вывод наших последних войск, я вдруг почувствовал, что не выдерживаю. Давила ответственность, давила вся заряженная ожиданием исторического шага атмосфера события. Неожиданно для себя не выдержал. Сорвался…

Я помню, что тяжесть отступила после нескольких рюмок. И тогда, в этом состоянии легкости, можно было и оркестром дирижировать. После этого случая группа помощников президента обратилась ко мне с письмом: я своим поведением, своими экспромтами наношу вред самому себе, наношу вред всей нашей совместной работе. Извиняться перед помощниками не стал. Вряд ли кто-то из них мог помочь мне. Дистанция между нами была слишком велика».

Порошенко пока что не признавался в злоупотреблении алкоголем, хотя многие его поступки и оговорки выглядят невозможными для трезвого человека. Но вот эти его коленопреклонения перед кактусом, переодевания в Трампа, детская радость по поводу списанных катеров и так далее — выглядят по-настоящему убого и жалко.

Вроде бы чужой президент уже четыре года как враждебного государства — а всё равно стыдно.

Видимо, как отметил сенатор Клинцевич, играет генетическая память. Мои прадед и прабабка из-под Каменца-Подольского.

Безусловно, оценивать поведение украинского президента не как человека, а как политика — это суверенное право граждан Украины, и 31 марта следующего года эта оценка будет дана. Судя по текущим результатам социологических опросов, у Порошенко есть шанс набрать немного больше, чем сакраментальные пять процентов Виктора Ющенко , но его шансы на выход во второй тур невелики.

В общем, украинцы обязательно дадут свою оценку, но со стороны, как правило, виднее.

Для российских оппозиционеров часто становится сюрпризом положительное отношение к Владимиру Путину в европейских странах, ведь в их картине мира «русским быть стыдно», а ненавидимого ими президента ненавидят не только они, а все-все-все ненавидят.

На деле — далеко не все. Даже в Польше и Прибалтике — не все. А русским быть не стыдно.

Но быть украинским президентом — стыдно, хоть плачь.