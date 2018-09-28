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Дамаск оценил ситуацию в Идлибе
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Дамаск удовлетворен ситуацией в Идлибе 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти Сирии удовлетворены текущей ситуацией в мухафазе Идлиб. Об этом сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Дипломат отметил, что Дамаск очень благодарен президенту России Владимиру Путину за достигнутые с Турцией договоренности, передает РИА Новости.
Ранее News.ru писали, что Путин в ходе переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом достиг договорённостей по поводу сирийского Идлиба.
К 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и оппозиции РФ и Турция совместно создадут демилитаризованную зону в 15−20 километров.
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