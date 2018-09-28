Дамаск оценил ситуацию в Идлибе

Дамаск удовлетворен ситуацией в Идлибе

Власти Сирии удовлетворены текущей ситуацией в мухафазе Идлиб. Об этом сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Ранее News.ru писали, что Путин в ходе переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом достиг договорённостей по поводу сирийского Идлиба.

К 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и оппозиции РФ и Турция совместно создадут демилитаризованную зону в 15−20 километров.